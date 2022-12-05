Блюда на Новый год 2023 / depositphotos.com

Новый год 2023 наступит меньше, чем через месяц - этот праздник хочется отметить каждому украинцу. Тем не менее, финансовая ситуация многих жителей Украины из-за войны оказалась нестабильной, а иногда даже плачевной. УНИАН расскажет, какие блюда на Новый год 2023 можно приготовить, чтобы было и дешево, и сердито.

Ранее мы говорили о том, какие салаты на Новый год 2023 выбрать из многообразия вариантов.

Салат Шуба - рецепт с солеными огурцами

  • Картофель - 300 гр
  • Соленые огурцы - 150 гр
  • Яйца - 2 шт
  • Морковь - 100 гр
  • Лук репчатый - 100 гр
  • Свекла - 150гр
  • Майонез - 300 гр
  • Зеленый лук - пучок

Отварить свеклу, морковь, картофель и яйца, затем все эти продукты натереть на крупной терке. Выложить на тарелку слой картофеля, сверху - измельченные соленые огурцы и морковь. Смазать майонезом, выложить репчатый лук. Еще раз смазать майонезом, добавить измельченные яйца. Снова смазать майонезом и завершить салат слоем натертой свеклы. Убрать в холодильник на ночь, а затем подавать к столу, украсив зеленым луком.

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Картофельный торт на сковороде - рецепт

  • Картофель - 500 гр
  • Яйца - 2 шт
  • Мука - 150 гр
  • Лук репчатый - 150 гр
  • Сметана - 300 гр
  • Соль
  • Растительное масло
  • Перец
  • Зеленый лук для украшения

Картофель натереть на крупной терке, отжать от лишней жидкости, добавить яйца и перемешать. После этого мелкими частями добавить муку, а затем натертый на крупную терку лук. Полученную массу посолить и поперчить.

Разогретую сковороду обильно полить маслом и выложить на нее мелкими частями подготовленную картофельную массу. Накрыть крышкой, поставить минимальный огонь и обжаривать 10 минут. 

Снять первый картофельный блин, уложить его на тарелку, смазать сметаной и поперчить. Таким же образом пожарить блины из оставшегося "теста". Самый последний слой смазать сметаной и посыпать зеленым луком.

Куриная печень с луком и мукой по-берлински

  • Куриная печень - 400 гр
  • Лук репчатый - 200 гр
  • Яблоки кислые - 2-3 шт
  • Мука - 100 гр
  • Соль 
  • Сливочное масло
  • Перец
  • Зеленый лук для украшения

Вымытую и очищенную куриную печень посолить, поперчить. Обвалять в муке каждый кусочек и обжарить на сливочном масле 10-15 минут. Убрать печень со сковороды, вместо нее выложить репчатый лук, нарезанный кольцами, обжаривать 5-7 минут. По готовности лука пересыпать его в тарелку, а на сковороде обжарить яблоки, нарезанные дольками. Для подачи взять красивую тарелку, выложить на нее печень, сверху - лук, а в конце - яблоки. По желанию блюдо можно посыпать зеленым луком. 

Данное блюдо отлично сочетается с рисом и овощами, пюре или печеным картофелем. 

Салат Мимоза - лучший рецепт с корейской морковью

  • Сардина в масле - 200 гр
  • Лук репчатый - 100 гр
  • Яйца - 2 шт
  • Картофель - 200 гр
  • Морковь по-корейски - 100 гр
  • Плавленый сыр - 100 гр
  • Майонез - 50 гр
  • Зеленый лук для украшения

В глубокую емкость выложить сардины, размять вилкой. Добавить мелко нарезанный лук и перемешать. Картофель отварить в мундире, очистить, натереть на терке. Начать сервировать салат - выложить на тарелку картофель и смазать его майонезом. Далее - рыбу с луком и натертое яйцо, снова промазать майонезом. Следующий слой - тертый сыр и майонез. Завершающий этап - корейская морковь и украшение в виде измельченного зеленого лука.

Коул Слоу - рецепт бюджетный

  • Синяя капуста - 400 гр
  • Консервированная кукуруза - 200 гр
  • Репчатый лук - 100 гр
  • Морковь по-корейски - 100 гр
  • Майонез - 200 гр
  • Соль 
  • Перец
  • Зеленый лук для украшения

Капусту вымыть, нашинковать, слегка отжать руками. Посолить, поперчить, выложить в салатник. Добавить кукурузу, морковь по-корейски и мелко нарезанный лук, перемешать. Заправить салат майонезом и еще раз перемешать. Украсить блюдо зеленым луком. 

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