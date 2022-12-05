Новый год 2023 наступит меньше, чем через месяц - этот праздник хочется отметить каждому украинцу. Тем не менее, финансовая ситуация многих жителей Украины из-за войны оказалась нестабильной, а иногда даже плачевной. УНИАН расскажет, какие блюда на Новый год 2023 можно приготовить, чтобы было и дешево, и сердито.
- Салат Шуба - рецепт с солеными огурцами
- Картофельный торт на сковороде - рецепт
- Куриная печень с луком и мукой по-берлински
- Салат Мимоза - лучший рецепт с корейской морковью
- Коул Слоу - рецепт бюджетный
Ранее мы говорили о том, какие салаты на Новый год 2023 выбрать из многообразия вариантов.
Салат Шуба - рецепт с солеными огурцами
- Картофель - 300 гр
- Соленые огурцы - 150 гр
- Яйца - 2 шт
- Морковь - 100 гр
- Лук репчатый - 100 гр
- Свекла - 150гр
- Майонез - 300 гр
- Зеленый лук - пучок
Отварить свеклу, морковь, картофель и яйца, затем все эти продукты натереть на крупной терке. Выложить на тарелку слой картофеля, сверху - измельченные соленые огурцы и морковь. Смазать майонезом, выложить репчатый лук. Еще раз смазать майонезом, добавить измельченные яйца. Снова смазать майонезом и завершить салат слоем натертой свеклы. Убрать в холодильник на ночь, а затем подавать к столу, украсив зеленым луком.
Картофельный торт на сковороде - рецепт
- Картофель - 500 гр
- Яйца - 2 шт
- Мука - 150 гр
- Лук репчатый - 150 гр
- Сметана - 300 гр
- Соль
- Растительное масло
- Перец
- Зеленый лук для украшения
Картофель натереть на крупной терке, отжать от лишней жидкости, добавить яйца и перемешать. После этого мелкими частями добавить муку, а затем натертый на крупную терку лук. Полученную массу посолить и поперчить.
Разогретую сковороду обильно полить маслом и выложить на нее мелкими частями подготовленную картофельную массу. Накрыть крышкой, поставить минимальный огонь и обжаривать 10 минут.
Снять первый картофельный блин, уложить его на тарелку, смазать сметаной и поперчить. Таким же образом пожарить блины из оставшегося "теста". Самый последний слой смазать сметаной и посыпать зеленым луком.
Куриная печень с луком и мукой по-берлински
- Куриная печень - 400 гр
- Лук репчатый - 200 гр
- Яблоки кислые - 2-3 шт
- Мука - 100 гр
- Соль
- Сливочное масло
- Перец
- Зеленый лук для украшения
Вымытую и очищенную куриную печень посолить, поперчить. Обвалять в муке каждый кусочек и обжарить на сливочном масле 10-15 минут. Убрать печень со сковороды, вместо нее выложить репчатый лук, нарезанный кольцами, обжаривать 5-7 минут. По готовности лука пересыпать его в тарелку, а на сковороде обжарить яблоки, нарезанные дольками. Для подачи взять красивую тарелку, выложить на нее печень, сверху - лук, а в конце - яблоки. По желанию блюдо можно посыпать зеленым луком.
Данное блюдо отлично сочетается с рисом и овощами, пюре или печеным картофелем.
Салат Мимоза - лучший рецепт с корейской морковью
- Сардина в масле - 200 гр
- Лук репчатый - 100 гр
- Яйца - 2 шт
- Картофель - 200 гр
- Морковь по-корейски - 100 гр
- Плавленый сыр - 100 гр
- Майонез - 50 гр
- Зеленый лук для украшения
В глубокую емкость выложить сардины, размять вилкой. Добавить мелко нарезанный лук и перемешать. Картофель отварить в мундире, очистить, натереть на терке. Начать сервировать салат - выложить на тарелку картофель и смазать его майонезом. Далее - рыбу с луком и натертое яйцо, снова промазать майонезом. Следующий слой - тертый сыр и майонез. Завершающий этап - корейская морковь и украшение в виде измельченного зеленого лука.
Коул Слоу - рецепт бюджетный
- Синяя капуста - 400 гр
- Консервированная кукуруза - 200 гр
- Репчатый лук - 100 гр
- Морковь по-корейски - 100 гр
- Майонез - 200 гр
- Соль
- Перец
- Зеленый лук для украшения
Капусту вымыть, нашинковать, слегка отжать руками. Посолить, поперчить, выложить в салатник. Добавить кукурузу, морковь по-корейски и мелко нарезанный лук, перемешать. Заправить салат майонезом и еще раз перемешать. Украсить блюдо зеленым луком.