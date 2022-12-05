Разнообразное меню на Новый год 2023, на которое не придется потратить ползарплаты - читайте в материале УНИАН.

Новый год 2023 наступит меньше, чем через месяц - этот праздник хочется отметить каждому украинцу. Тем не менее, финансовая ситуация многих жителей Украины из-за войны оказалась нестабильной, а иногда даже плачевной. УНИАН расскажет, какие блюда на Новый год 2023 можно приготовить, чтобы было и дешево, и сердито.

Ранее мы говорили о том, какие салаты на Новый год 2023 выбрать из многообразия вариантов.

Салат Шуба - рецепт с солеными огурцами

Картофель - 300 гр

Соленые огурцы - 150 гр

Яйца - 2 шт

Морковь - 100 гр

Лук репчатый - 100 гр

Свекла - 150гр

Майонез - 300 гр

Зеленый лук - пучок

Отварить свеклу, морковь, картофель и яйца, затем все эти продукты натереть на крупной терке. Выложить на тарелку слой картофеля, сверху - измельченные соленые огурцы и морковь. Смазать майонезом, выложить репчатый лук. Еще раз смазать майонезом, добавить измельченные яйца. Снова смазать майонезом и завершить салат слоем натертой свеклы. Убрать в холодильник на ночь, а затем подавать к столу, украсив зеленым луком.

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Картофельный торт на сковороде - рецепт

Картофель - 500 гр

Яйца - 2 шт

Мука - 150 гр

Лук репчатый - 150 гр

Сметана - 300 гр

Соль

Растительное масло

Перец

Зеленый лук для украшения

Картофель натереть на крупной терке, отжать от лишней жидкости, добавить яйца и перемешать. После этого мелкими частями добавить муку, а затем натертый на крупную терку лук. Полученную массу посолить и поперчить.

Разогретую сковороду обильно полить маслом и выложить на нее мелкими частями подготовленную картофельную массу. Накрыть крышкой, поставить минимальный огонь и обжаривать 10 минут.

Снять первый картофельный блин, уложить его на тарелку, смазать сметаной и поперчить. Таким же образом пожарить блины из оставшегося "теста". Самый последний слой смазать сметаной и посыпать зеленым луком.

Куриная печень с луком и мукой по-берлински

Куриная печень - 400 гр

Лук репчатый - 200 гр

Яблоки кислые - 2-3 шт

Мука - 100 гр

Соль

Сливочное масло

Перец

Зеленый лук для украшения

Вымытую и очищенную куриную печень посолить, поперчить. Обвалять в муке каждый кусочек и обжарить на сливочном масле 10-15 минут. Убрать печень со сковороды, вместо нее выложить репчатый лук, нарезанный кольцами, обжаривать 5-7 минут. По готовности лука пересыпать его в тарелку, а на сковороде обжарить яблоки, нарезанные дольками. Для подачи взять красивую тарелку, выложить на нее печень, сверху - лук, а в конце - яблоки. По желанию блюдо можно посыпать зеленым луком.

Данное блюдо отлично сочетается с рисом и овощами, пюре или печеным картофелем.

Салат Мимоза - лучший рецепт с корейской морковью

Сардина в масле - 200 гр

Лук репчатый - 100 гр

Яйца - 2 шт

Картофель - 200 гр

Морковь по-корейски - 100 гр

Плавленый сыр - 100 гр

Майонез - 50 гр

Зеленый лук для украшения

В глубокую емкость выложить сардины, размять вилкой. Добавить мелко нарезанный лук и перемешать. Картофель отварить в мундире, очистить, натереть на терке. Начать сервировать салат - выложить на тарелку картофель и смазать его майонезом. Далее - рыбу с луком и натертое яйцо, снова промазать майонезом. Следующий слой - тертый сыр и майонез. Завершающий этап - корейская морковь и украшение в виде измельченного зеленого лука.

Коул Слоу - рецепт бюджетный

Синяя капуста - 400 гр

Консервированная кукуруза - 200 гр

Репчатый лук - 100 гр

Морковь по-корейски - 100 гр

Майонез - 200 гр

Соль

Перец

Зеленый лук для украшения

Капусту вымыть, нашинковать, слегка отжать руками. Посолить, поперчить, выложить в салатник. Добавить кукурузу, морковь по-корейски и мелко нарезанный лук, перемешать. Заправить салат майонезом и еще раз перемешать. Украсить блюдо зеленым луком.

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