Холодник или холодный суп станет настоящим спасением в жару.

Когда на улице жара, совсем не хочется готовить замысловатые горячие блюда. К счастью, в украинской кухне есть несколько блюд, которые хорошо освежают в жару - и это не только окрошка.

В эти жаркие дни предлагаем приготовить холодник - украинский холодный суп со свеклой, свежей зеленью и кисломолочной заправкой. Такое блюдо быстро освежает и не требует сложной подготовки. Классический рецепт холодника вегетарианский, но по желанию можно добавить кусочки отварного мяса.

Холодник - рецепт на кефире

Ингредиенты:

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свекла - 4 небольших шт.;

кефир - 800 мл;

огурцы свежие - 2 шт.;

яйца - 3 шт.;

зеленый лук - 3 шт.;

укроп, петрушка - по вкусу;

соль, перец по вкусу;

лимонный сок - 1 чайн. л.

Свеклу отварите до готовности или запеките в духовке. Для экономии времени можно купить уже вареные овощи.

Куриные яйца отварите до готовности. Затем их можно нарезать кубиками и добавить в суп, или положить в каждую тарелку по половинке яйца.

Отварную свеклу натрите на крупной терке. Огурцы нарежьте мелкими ломтиками. Зелень порубите, посолите и слегка разомните руками, чтобы она пустила сок. В большой кастрюле смешайте свеклу, зелень, огурцы, залейте холодным кефиром. Доведите суп до вкуса с помощью соли, перца и лимонного сока.

Готовый холодник из свеклы по возможности рекомендуется есть не сразу, а поставить в холодильник на ночь. Проверено, что на следующий день он становится вкуснее. Перед подачей добавьте в суп вареные яйца.

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