Украинский холодник рецепт / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Когда на улице жара, совсем не хочется готовить замысловатые горячие блюда. К счастью, в украинской кухне есть несколько блюд, которые хорошо освежают в жару - и это не только окрошка.

В эти жаркие дни предлагаем приготовить холодник - украинский холодный суп со свеклой, свежей зеленью и кисломолочной заправкой. Такое блюдо быстро освежает и не требует сложной подготовки. Классический рецепт холодника вегетарианский, но по желанию можно добавить кусочки отварного мяса.

Холодник - рецепт на кефире

Ингредиенты:

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  • свекла - 4 небольших шт.;
  • кефир - 800 мл;
  • огурцы свежие - 2 шт.;
  • яйца - 3 шт.;
  • зеленый лук - 3 шт.;
  • укроп, петрушка - по вкусу;
  • соль, перец по вкусу;
  • лимонный сок - 1 чайн. л.

Свеклу отварите до готовности или запеките в духовке. Для экономии времени можно купить уже вареные овощи. 

Куриные яйца отварите до готовности. Затем их можно нарезать кубиками и добавить в суп, или положить в каждую тарелку по половинке яйца.

Отварную свеклу натрите на крупной терке. Огурцы нарежьте мелкими ломтиками. Зелень порубите, посолите и слегка разомните руками, чтобы она пустила сок. В большой кастрюле смешайте свеклу, зелень, огурцы, залейте холодным кефиром. Доведите суп до вкуса с помощью соли, перца и лимонного сока.

Готовый холодник из свеклы по возможности рекомендуется есть не сразу, а поставить в холодильник на ночь. Проверено, что на следующий день он становится вкуснее. Перед подачей добавьте в суп вареные яйца.

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