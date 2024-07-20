Когда на улице жара, совсем не хочется готовить замысловатые горячие блюда. К счастью, в украинской кухне есть несколько блюд, которые хорошо освежают в жару - и это не только окрошка.
В эти жаркие дни предлагаем приготовить холодник - украинский холодный суп со свеклой, свежей зеленью и кисломолочной заправкой. Такое блюдо быстро освежает и не требует сложной подготовки. Классический рецепт холодника вегетарианский, но по желанию можно добавить кусочки отварного мяса.
Холодник - рецепт на кефире
Ингредиенты:
- свекла - 4 небольших шт.;
- кефир - 800 мл;
- огурцы свежие - 2 шт.;
- яйца - 3 шт.;
- зеленый лук - 3 шт.;
- укроп, петрушка - по вкусу;
- соль, перец по вкусу;
- лимонный сок - 1 чайн. л.
Свеклу отварите до готовности или запеките в духовке. Для экономии времени можно купить уже вареные овощи.
Куриные яйца отварите до готовности. Затем их можно нарезать кубиками и добавить в суп, или положить в каждую тарелку по половинке яйца.
Отварную свеклу натрите на крупной терке. Огурцы нарежьте мелкими ломтиками. Зелень порубите, посолите и слегка разомните руками, чтобы она пустила сок. В большой кастрюле смешайте свеклу, зелень, огурцы, залейте холодным кефиром. Доведите суп до вкуса с помощью соли, перца и лимонного сока.
Готовый холодник из свеклы по возможности рекомендуется есть не сразу, а поставить в холодильник на ночь. Проверено, что на следующий день он становится вкуснее. Перед подачей добавьте в суп вареные яйца.