Тыквенные оладьи / фото ua.depositphotos.com

Тыква - отличная основа для сезонных осенних оладий. Яркий оранжевый цвет и тыквенный аромат блюда завоюет любой желудок.

Тыквенные оладьи можно готовить как солеными, так и сладкими. В сладком варианте в них можно добавить яблоки, изюм, творог или банан. В соленую версию можно вмешать лук, чеснок, зелень, соленый сыр или бекон. Для оладий желательно брать мягкую спелую тыкву, чтобы она хорошо прожарилась.

Тыквенные оладьи сладкие на кефире

  • Тыква - 200 г.
  • Яйцо - 200 г.
  • Соль - щепотка.
  • Сахар - 2 ч.л.
  • Кефир - 250 мл.
  • Сода - 0.5 ч.л.
  • Мука - 150 г.
  • Подсолнечное масло - 2 ст.л.

Тыкву очистить от сердцевины и семян, натереть на мелкой терке. Смешать с яйцом, солью и сахаром. Добавить кефир (можно заменить молоком) с содой. Перемешать. Муку просеять несколько раз. Порциями всыпать муку в тесто. На сковороде разогреть подсолнечное масло и ложкой выложить оладьи. Обжаривать по 3-5 минут с каждой стороны.

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Тыквенные оладьи с творогом

  • Тыква - 150 г.
  • Творог - 150 г.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Соль - щепотка.
  • Сахар - 3 ст.л.
  • Мука - 8 ст.л.
  • Разрыхлитель для теста - 0.5 ч.л.
  • Подсолнечное масло - 2-3 ст.л.

Тыкву натереть на средней терке и смешать с творогом. Добавить яйцо, соль и сахар, перемешать до однородности. В конце просеять в тесто муку и разрыхлитель. Если творог сухой, то муки можно добавить меньше. Разогреть сковороду с маслом. Выложить оладьи в сковороду ложкой и обжаривать 3-5 минут.

Тыквенные оладьи с творогом можно сделать солеными. В таком случае не добавляйте сахар, а положите больше соли и рубленную зелень.

Тыквенные оладьи соленые / фото ua.depositphotos.com

Соленые тыквенные оладьи

  • Тыква - 500 г.
  • Сыр - 70 г.
  • Чеснок - 1 зубчик.
  • Петрушка - 7 веточек.
  • Яйца - 2 шт.
  • Мука - 4 ст.л.
  • Соль, перец по вкусу.
  • Подсолнечное масло - 4 ст.л.

Тыкву нарезать кубиками и отварить в подсоленной воде до мягкости (примерно 20 минут). Остудить и размять тыкву вилкой. Сыр и чеснок натереть на терке, петрушку порубить. Добавить все ингредиенты к тыкве. Вмешать яйцо и муку. Посолить и поперчить, замесить тесто. Обжаривать оладьи на сковороде с горячим маслом 3-5 минут.

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