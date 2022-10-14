Очень вкусные и пышные оладьи с тыквой - простой рецепт из доступных ингредиентов.

Тыква - отличная основа для сезонных осенних оладий. Яркий оранжевый цвет и тыквенный аромат блюда завоюет любой желудок.

Тыквенные оладьи можно готовить как солеными, так и сладкими. В сладком варианте в них можно добавить яблоки, изюм, творог или банан. В соленую версию можно вмешать лук, чеснок, зелень, соленый сыр или бекон. Для оладий желательно брать мягкую спелую тыкву, чтобы она хорошо прожарилась.

Тыквенные оладьи сладкие на кефире

Тыква - 200 г.

Яйцо - 200 г.

Соль - щепотка.

Сахар - 2 ч.л.

Кефир - 250 мл.

Сода - 0.5 ч.л.

Мука - 150 г.

Подсолнечное масло - 2 ст.л.

Тыкву очистить от сердцевины и семян, натереть на мелкой терке. Смешать с яйцом, солью и сахаром. Добавить кефир (можно заменить молоком) с содой. Перемешать. Муку просеять несколько раз. Порциями всыпать муку в тесто. На сковороде разогреть подсолнечное масло и ложкой выложить оладьи. Обжаривать по 3-5 минут с каждой стороны.

Видео дня

Тыквенные оладьи с творогом

Тыква - 150 г.

Творог - 150 г.

Яйцо - 1 шт.

Соль - щепотка.

Сахар - 3 ст.л.

Мука - 8 ст.л.

Разрыхлитель для теста - 0.5 ч.л.

Подсолнечное масло - 2-3 ст.л.

Тыкву натереть на средней терке и смешать с творогом. Добавить яйцо, соль и сахар, перемешать до однородности. В конце просеять в тесто муку и разрыхлитель. Если творог сухой, то муки можно добавить меньше. Разогреть сковороду с маслом. Выложить оладьи в сковороду ложкой и обжаривать 3-5 минут.

Тыквенные оладьи с творогом можно сделать солеными. В таком случае не добавляйте сахар, а положите больше соли и рубленную зелень.

Соленые тыквенные оладьи

Тыква - 500 г.

Сыр - 70 г.

Чеснок - 1 зубчик.

Петрушка - 7 веточек.

Яйца - 2 шт.

Мука - 4 ст.л.

Соль, перец по вкусу.

Подсолнечное масло - 4 ст.л.

Тыкву нарезать кубиками и отварить в подсоленной воде до мягкости (примерно 20 минут). Остудить и размять тыкву вилкой. Сыр и чеснок натереть на терке, петрушку порубить. Добавить все ингредиенты к тыкве. Вмешать яйцо и муку. Посолить и поперчить, замесить тесто. Обжаривать оладьи на сковороде с горячим маслом 3-5 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: