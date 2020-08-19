Как приготовить печеные яблоки: рецепты ароматно-аппетитного десерта

Невероятно вкусно и полезно - все это о запеченных яблоках.

Запеченные яблоки - вкусный и один из самых полезных десертов. Он довольно прост в приготовлении, но имеет немало вариантов. Так, яблоки можно запекать с медом, с сыром, с корицей, в слоеном тесте.

Яблоки, запеченные с медом

Яблоки - 2 шт.

Мед - 1 ст.л.

Корица - 1 ч.л.

Сливочное масло - 10 г

Яблоки помыть, разрезать на половинки. Удалить из каждой половинки сердцевину.

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Выложить яблоки в жаропрочную форму. Посыпать корицей и полить медом.

Сверху выложить по небольшому кусочку сливочного масла. Накрыть форму с яблоками фольгой и отправить в разогретую до 180°C духовку на 30 минут. При этом следует периодически проверять их на готовность.

Подавать такие яблоки можно с шариком мороженого и карамелью.

Запеченные яблоки с творогом

Яблоки - 4 шт.

Творог - 150 г

Изюм - 30 г

Курага - 5-7 шт.

Яйцо - 1 шт.

Сахар - по вкусу

Курагу и изюм залить горячей водой на 10-15 минут. Порезать курагу небольшими кусочками.

Смешать творог с сахаром и яйцом. Добавить изюм и курагу, перемешать.

Яблоки помыть, вырезать из них семенную коробочку.

В серединку каждого яблока положить творог с изюмом и курагой.

Запекать яблоки с творогом в предварительно разогретой до 180°C в духовке около 20 минут. Затем достать и остудить.

Запеченные в тесте яблоки

Яблоки - 4 шт.

Слоеное тесто - 500 г

Молотая корица - 2 ч.л.

Сахар - 4 ст.л.

Яйца - 1 шт.

Вода - 1 ст.л.

Вареное сгущенное молоко - 8 ст.л.

Слоеное тесто разморозить. Разогреть духовку до 200°C.

Смешать сахар с корицей. Взболтать яйцо со столовой ложкой воды.

Яблоки вымыть, просушить и очистить от кожуры. Удалить плодоножки и сердцевину. Обмакнуть яблоки в смесь корицы и сахара.

Тесто раскатать, чтобы получился длинный прямоугольник. Нарезать его вдоль на 9 полос.

Склеить полосы по две, смазав один край водой.

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Из оставшейся полосы вырезать листочки. Ножом нарисовать на них полоски.

Обмотать яблоки длинными полосками. В середину налить сгущенное молоко (или можно другую начинку соответствии с собственными вкусами). Прикрепить листочки, смазать яйцом.

Переместить яблоки на противень. Выпекать примерно 25 минут до золотистой корочки.

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Автор: УНИАН