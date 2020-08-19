Как приготовить печеные яблоки: рецепты ароматно-аппетитного десерта
Запеченные яблоки - вкусный и один из самых полезных десертов. Он довольно прост в приготовлении, но имеет немало вариантов. Так, яблоки можно запекать с медом, с сыром, с корицей, в слоеном тесте.
Яблоки, запеченные с медом
- Яблоки - 2 шт.
- Мед - 1 ст.л.
- Корица - 1 ч.л.
- Сливочное масло - 10 г
Яблоки помыть, разрезать на половинки. Удалить из каждой половинки сердцевину.
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Выложить яблоки в жаропрочную форму. Посыпать корицей и полить медом.
Сверху выложить по небольшому кусочку сливочного масла. Накрыть форму с яблоками фольгой и отправить в разогретую до 180°C духовку на 30 минут. При этом следует периодически проверять их на готовность.
Подавать такие яблоки можно с шариком мороженого и карамелью.
Запеченные яблоки с творогом
- Яблоки - 4 шт.
- Творог - 150 г
- Изюм - 30 г
- Курага - 5-7 шт.
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - по вкусу
Курагу и изюм залить горячей водой на 10-15 минут. Порезать курагу небольшими кусочками.
Смешать творог с сахаром и яйцом. Добавить изюм и курагу, перемешать.
Яблоки помыть, вырезать из них семенную коробочку.
В серединку каждого яблока положить творог с изюмом и курагой.
Запекать яблоки с творогом в предварительно разогретой до 180°C в духовке около 20 минут. Затем достать и остудить.
Запеченные в тесте яблоки
- Яблоки - 4 шт.
- Слоеное тесто - 500 г
- Молотая корица - 2 ч.л.
- Сахар - 4 ст.л.
- Яйца - 1 шт.
- Вода - 1 ст.л.
- Вареное сгущенное молоко - 8 ст.л.
Слоеное тесто разморозить. Разогреть духовку до 200°C.
Смешать сахар с корицей. Взболтать яйцо со столовой ложкой воды.
Яблоки вымыть, просушить и очистить от кожуры. Удалить плодоножки и сердцевину. Обмакнуть яблоки в смесь корицы и сахара.
Тесто раскатать, чтобы получился длинный прямоугольник. Нарезать его вдоль на 9 полос.
Склеить полосы по две, смазав один край водой.
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Из оставшейся полосы вырезать листочки. Ножом нарисовать на них полоски.
Обмотать яблоки длинными полосками. В середину налить сгущенное молоко (или можно другую начинку соответствии с собственными вкусами). Прикрепить листочки, смазать яйцом.
Переместить яблоки на противень. Выпекать примерно 25 минут до золотистой корочки.
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