Сегодня кулинары и поклонники лакомства отмечают Всемирный день мороженого.

Кулинарное сообщество и поклонники лакомства отмечают сегодня замечательно сладкую дату - Всемирный день мороженого. Как раз 10 июня 1786 года, - 237 лет назад, - в Соединенных Штатах Америки этот бесподобный продукт поступил в широкомасштабную продажу. Предлагаем отметить вкусный праздник, приготовив мороженое из молока и сливок.

Мороженое - рецепт проще простого

Потребуются такие ингредиенты:

2 стакана сливок;

1 стакан молока;

3/4 стакана сахара;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

щепотка соли.

Как сделать мороженое: смешайте молоко и сливки, нагрейте на среднем огне, добавьте соль и сахар. Размешайте сахар до полного растворения. Постоянно помешивайте, но не доводите до кипения. Снимите с плиты и остудите до комнатной температуры. Вы можете ускорить этот процесс, поставив кастрюлю в большую миску с холодной водой.

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Когда смесь остынет, добавьте ванильный экстракт и хорошо перемешайте. Поставьте кастрюлю в холодильник на несколько часов или на всю ночь, чтобы охладить смесь полностью.

После охлаждения взбейте смесь миксером или вручную с помощью венчика до получения однородной консистенции. Перелейте смесь в контейнер для замораживания. Если у вас нет специального контейнера, вы можете использовать обычную пластиковую или стеклянную емкость.

Поместите контейнер с мороженым в морозильную камеру и заморозьте его на протяжении 2-3 часов. Через каждый час доставайте контейнер из морозилки и хорошо размешивайте мороженое вилкой или венчиком. Это поможет избежать образования кристаллов льда и придать мороженому более плотную и кремовую текстуру.

После того как мороженое достаточно замерзнет, его можно подавать и наслаждаться!

Еще одна рекомендация по поводу того, как сделать мороженое в домашних условиях - вы можете экспериментировать с добавлением различных ингредиентов в свое мороженое, таких как ягоды, шоколадные кусочки, орехи, сиропы.

Для приготовления мороженого с клубникой вам понадобятся:

480 мл сливок для взбивания;

380 г сгущенного молока;

150-200 г клубники.

Хорошо взбейте сливки блендером или миксером - до консистенции, напоминающей жидкий крем. Добавьте сгущенное молоко и взбивайте, пока не получится однородная масса.

Потом добавьте в емкость мелко нарезанную клубнику. Перемешайте, выложите в широкую форму и плотно закройте (крышкой или пищевой пленкой).

Уберите в морозильную камеру на 3-4 часа, пока мороженое не приобретет нужную консистенцию.

Приятного аппетита!

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