Вареники с клубникой - идеальное лакомство к началу лета.

Начало лета - идеальное время, чтобы побаловать себя вкусными варениками со свежими ягодами. В это время в Украине начинается сезон сочной клубники. Сделать послушное тесто на вареники не составит труда. Лепка вареников - несложное и приятное занятие.

Как сделать вкусные вареники с клубникой: советы и хитрости

Клубнику для вареников лучше брать небольшого размера и выложить в тесто целиком. Не стоит нарезать ягоды, иначе они выделят много сока и тесто размокнет.

Если ягоды нужно нарезать - не смешивайте их с сахаром заранее, а посыпьте сахаром ягоды в варениках и сразу защипните. Тогда клубника не успеет выделить сок.

Слепленные вареники не нужно надолго оставлять на столе, иначе они размокнут. Слепите небольшую порцию вареников и сразу сварите.

Готовые вареники нужно присыпать сахаром, чтобы они не слиплись.

Вареники с клубникой на кипятке

Мука - 600 г.

Вода - 250 г.

Яйцо - 1 шт.

Щепотка соли.

Растительное масло - 120 г.

Клубника - 500 г.

Сахар - 150 г.

Просеять муку через сито. Всыпать в муку по щепотке соли и сахара, вбить яйцо и влить масло. Вскипятить воду и влить кипяток в муку. Сначала тесто покажется сухим, но доливать воды не надо. Тесто нужно вымесить до однородности сначала ложкой, а когда немного остынет - руками. Оставить тесто на 20 минут настояться.

Набрать воду в кастрюлю и поставить на огонь. Раскатать тесто скалкой в тонкий пласт. Вырезать одинаковые кружочки с помощью чашки. В центр каждого кружочка положить несколько ягод клубники и посыпать сахаром. Защипнуть вареники. Варить в кипящей подсоленной воде 5 минут.

Вареники с клубникой на кефире на пару

Мука - 400 г.

Кефир - 250 г.

Яйца - 1 шт.

Растительное масло - 3 ст.л.

Щепотка соли.

Сода - 1 ч.л.

Щепотка ванилина.

Клубника - 500 г.

Кефир слегка подогреть в микроволновке. Смешать кефир с яйцом, содой, щепоткой соли и сахара, растительным маслом и ванилином. Просеять в кефир муку и вымесить тесто. Переложить тесто на присыпанный мукой стол и тщательно вымесить. Завернуть тесто в пленку и убрать на полчаса в холодильник.

Клубнику помыть, удалить косточки. Крупные ягоды разрезать на 2-3 части. Тесто тонко раскатать и разделить стаканом на одинаковые кружочки. Выложить в тесто пару ягод и посыпать сахаром. Защипнуть вареники. Вскипятить воду в кастрюле и затянуть кастрюлю марлей. Выложить на марлю вареники и варить на пару 5-7 минут.

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