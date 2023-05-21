Пирожки с крапивой легко готовятся и понравятся абсолютно всем.

Крапива - популярный ингредиент в украинской кухне, который даже не нужно покупать, ведь он растет повсеместно. Для приготовления блюд лучше сходить за крапивой в лес или подальше от дорог, где трава не впитывает в себя выхлопные газы. Рвут и нарезают крапиву в перчатках, а после термической обработки она становится нежной и слегка сладковатой.

Рекомендуем приготовить очень вкусные и несложные в приготовлении пирожки с крапивой - рецепт попросят все знакомые. Очень вкусные они в теплом виде со сметаной. В начинку можно добавить вареные яйца, творог, грибы - в общем, не бойтесь экспериментировать.

Пирожки с крапивой и луком - простой рецепт

Крапиву для пирожков рекомендуется брать молодую, чтобы она лучше протушилась.

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Ингредиенты на 16 пирожков:

крапива - 2 пучка;

кефир - 500 мл;

пищевая сода - 0.7 ч.л.;

мука - 800 г;

подсолнечное масло рафинированное - 250 г;

лук - 1 шт.;

яйцо - 1 шт.;

соль, перец, специи по вкусу.

В глубокую миску налить кефир и вмешать в него соду, чтобы произошла реакция. Муку просеять вместе с солью и постепенно вмешать в кефир. В зависимости от качества муки её может понадобиться больше или меньше. Замесить мягкое тесто и собрать его в шар. Накрыть чистым полотенцем и отставить в сторону на время приготовления начинки.

Для начинки срежьте ножницами листья крапивы со стеблей и выложите в миску. Затем подготовьте пару стаканов кипятка и ледяной воды. Листья крапивы залейте сначала горячей водой на 30 секунд, потом холодной. Подсушите крапиву на салфетках и мелко нарежьте.

Разогрейте сковороду с двумя ложками масла и поджарьте мелко нарезанный лук до готовности (4-5 минут). Увеличьте огонь в конфорке. В сковородку с луком вбейте яйцо и быстро перемешайте. Нарезанную крапиву смешайте с остальными ингредиентами для начинки, посолите и поперчите.

Тесто разделите на 16 равных частей и тонко раскатайте. Выложите в каждую лепешку начинку и плотно защипните пирожки.

Пирожки с крапивой жареные готовьте на хорошо разогретом растительном масле, при этом огонь должен быть несильным. Обжаривайте изделия по 3-4 минуты с каждой стороны.

В духовке пирожки с крапивой и яйцом готовятся около 30 минут при 190°.

Ранее мы также писали, какие блюда из крапивы можно приготовить помимо пирожков. Это могут быть супы, салаты, оладьи и даже сладкие кексы.

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