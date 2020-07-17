Вкуснейшее домашнее печенье: рецепты нежных и рассыпчатых вкусностей

Свежевыпеченный десерт, просто тающий во рту, – никого не оставит равнодушным!

Печенье – самый распространенный и любимый вид домашней выпечки.

Оно может быть различной формы и отличаться составом теста. Также эта выпечка может быть как с начинкой, так и без нее. В частности, домашнее печенье бывает с добавлением шоколада, крема, сгущенного молока, изюма, орехов, мака или творога.

Печенье "Снежинки"

Мука - 60 г

Крахмал кукурузный - 100 г

Масло сливочное (комнатной температуры) - 125 г

Сахарная пудра - 50 г (+ 2 ст.л. на посыпку)

Ванильный стручок - 1 шт.

Вода (ледяная) - 1 ст. л.

Мягкое сливочное масло взбить до кремообразного состояния. Добавить сахарную пудру, взбить.

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Всыпать муку, крахмал и семена ванильного стручка. Для этого стручок ванили разрезать вдоль и вискребти мякоть. Все ингредиенты должны соединиться с маслом.

Добавить в тесто 1 столовую ложку ледяной воды и быстро замесить мягкое тесто в "колобок". Если тесто будет липким, то следует погрузить руки в крахмал или муку – тогда оно хорошо замесится и свернется в "колобок". Завернуть тесто в пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут.

Разделить тесто на 4 части. Каждую часть раскатать в "колбаску" и разрезать на 10 частей. Скатать шарик размером с вишню и выложить на противень, застеленный пекарской бумагой. Теперь вилку окунуть в муку и слегка вдавить в печенье, чтобы на нем остался отпечаток.

Отправить печенье выпекаться в предварительно нагретую до 175°С духовку (с конвекцией 150 градусов) на 12 минут. Печенье должно быть светлым, не надо его доводить до зарумянивания.

Печенье "Апельсиновая нежность"

Мука - 2 ст.

Масло сливочное (или маргарин) - 50 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Сметана - 3 ст. л.

Масло растительное - 3 ст. л.

Сахар - 80 г

Сода - 0,5 ч. Л.

Соль - 1 щепотка

Для начинки

Апельсин (с цедрой) - 1 шт.

Крахмал - 1 ст. л.

Сахар - 160 г

Сливочное масло растереть с сахаром. Добавить все ингредиенты (муку в последнюю очередь) и замесить тесто. Скатать тесто в шар и положить в холодильник на 30 минут.

Приготовление начинки. Апельсин разрезать на кусочки и вытащить косточки. Затем взбить в блендере вместе с сахаром и крахмалом.

Готовое тесто разрезать на две равные части. Тонко раскатать из них прямоугольники. Сверху выложить начинку, разровнять. Скрутить тесто в рулет. Положить швом вниз.

Рулет разрезать на небольшие рулетики и выложить печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой. То же самое сделать со второй частью теста.

Выпекать в разогретой духовке до 180°С в течение 15 минут. Дать печенью остыть и посыпать сахарной пудрой.

Песочное печенье с изюмом

Мука - 360 г

Сливочное масло - 160 г

Яйца - 2 шт.

Сахар - 140 г

Изюм - 150 г

Разрыхлитель - 2 ч.л.

Соль - 0,25 ч.л.

Цедра лимонная или апельсинная - 1 ч.л.

Масло достать из холодильника заранее, чтобы оно было мягким.

Изюм перебрать, удалить "хвостики", залить на 10 минут горячей водой. В дуршлаге промыть прохладной водой и хорошо просушить на полотенце.

Сливочное масло взбить с сахаром и солью – масса должна стать светлой и пышной. Затем добавить яйца и взбивать еще 3-4 минуты, чтобы сахар максимально растворился.

Муку смешать с разрыхлителем и просеять во взбитую массу в 3-4 приема, каждый раз перемешивая лопаткой. В конце можно и рукой.

Добавить цедру и изюм, хорошо замесить тесто. Оно должно быть однородным и слегка липнуть к рукам. Руки помыть и вытереть насухо, так тесто не будет липнуть к рукам.

Сформировать шарики размером с грецкий орех и выложить на противень, застеленный пергаментом. Слегка придавить пальцами, придавая форму лепешки, но чтобы не были слишком тонкие.

Выпекать в заранее разогретой духовке при 200°С в течение 15-16 минут. Печенье хорошо подрумянится снизу, сверху – меньше. Готовую выпечку накрыть легким х/б полотенцем и оставить остывать прямо на противне.

Печенье "Поцелуй в диафрагму"

Шоколад - 50 г

Яйцо куриное (белок) - 2 шт.

Сахар - 100 г

Какао-порошок - 1 ст. л.

Включить духовку нагреваться на 150°С. Натереть на мелкой терке шоколад.

Отделить желтки от белков. Взбить белки миксером до мягких пиков, не прекращая взбивать, всыпать сахар и продолжать взбивать до устойчивых пиков.

Всыпать в белковую массу просеянную какао, перемешать. Добавить натертый шоколад, аккуратно и быстро перемешать лопаткой сверху вниз.

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Полученную массу выложить в кулинарный мешок. Отсадить на застеленный пергаментом противень небольшое печенье, размером с половину грецкого ореха. Если нет кулинарного мешка, печенье можно выложить на противень столовой ложкой.

Выпекать в разогретой духовке при 150°С ориентировочно 18-20 минут, учитывая особенности духовки. По желанию печенье можно соединить между собой любым кремом или растопленным шоколадом.

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