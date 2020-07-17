Вкуснейшее домашнее печенье: рецепты нежных и рассыпчатых вкусностей
Печенье – самый распространенный и любимый вид домашней выпечки.
Оно может быть различной формы и отличаться составом теста. Также эта выпечка может быть как с начинкой, так и без нее. В частности, домашнее печенье бывает с добавлением шоколада, крема, сгущенного молока, изюма, орехов, мака или творога.
Печенье "Снежинки"
- Мука - 60 г
- Крахмал кукурузный - 100 г
- Масло сливочное (комнатной температуры) - 125 г
- Сахарная пудра - 50 г (+ 2 ст.л. на посыпку)
- Ванильный стручок - 1 шт.
- Вода (ледяная) - 1 ст. л.
Мягкое сливочное масло взбить до кремообразного состояния. Добавить сахарную пудру, взбить.
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Всыпать муку, крахмал и семена ванильного стручка. Для этого стручок ванили разрезать вдоль и вискребти мякоть. Все ингредиенты должны соединиться с маслом.
Добавить в тесто 1 столовую ложку ледяной воды и быстро замесить мягкое тесто в "колобок". Если тесто будет липким, то следует погрузить руки в крахмал или муку – тогда оно хорошо замесится и свернется в "колобок". Завернуть тесто в пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
Разделить тесто на 4 части. Каждую часть раскатать в "колбаску" и разрезать на 10 частей. Скатать шарик размером с вишню и выложить на противень, застеленный пекарской бумагой. Теперь вилку окунуть в муку и слегка вдавить в печенье, чтобы на нем остался отпечаток.
Отправить печенье выпекаться в предварительно нагретую до 175°С духовку (с конвекцией 150 градусов) на 12 минут. Печенье должно быть светлым, не надо его доводить до зарумянивания.
Печенье "Апельсиновая нежность"
- Мука - 2 ст.
- Масло сливочное (или маргарин) - 50 г
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Сметана - 3 ст. л.
- Масло растительное - 3 ст. л.
- Сахар - 80 г
- Сода - 0,5 ч. Л.
- Соль - 1 щепотка
Для начинки
- Апельсин (с цедрой) - 1 шт.
- Крахмал - 1 ст. л.
- Сахар - 160 г
Сливочное масло растереть с сахаром. Добавить все ингредиенты (муку в последнюю очередь) и замесить тесто. Скатать тесто в шар и положить в холодильник на 30 минут.
Приготовление начинки. Апельсин разрезать на кусочки и вытащить косточки. Затем взбить в блендере вместе с сахаром и крахмалом.
Готовое тесто разрезать на две равные части. Тонко раскатать из них прямоугольники. Сверху выложить начинку, разровнять. Скрутить тесто в рулет. Положить швом вниз.
Рулет разрезать на небольшие рулетики и выложить печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой. То же самое сделать со второй частью теста.
Выпекать в разогретой духовке до 180°С в течение 15 минут. Дать печенью остыть и посыпать сахарной пудрой.
Песочное печенье с изюмом
- Мука - 360 г
- Сливочное масло - 160 г
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 140 г
- Изюм - 150 г
- Разрыхлитель - 2 ч.л.
- Соль - 0,25 ч.л.
- Цедра лимонная или апельсинная - 1 ч.л.
Масло достать из холодильника заранее, чтобы оно было мягким.
Изюм перебрать, удалить "хвостики", залить на 10 минут горячей водой. В дуршлаге промыть прохладной водой и хорошо просушить на полотенце.
Сливочное масло взбить с сахаром и солью – масса должна стать светлой и пышной. Затем добавить яйца и взбивать еще 3-4 минуты, чтобы сахар максимально растворился.
Муку смешать с разрыхлителем и просеять во взбитую массу в 3-4 приема, каждый раз перемешивая лопаткой. В конце можно и рукой.
Добавить цедру и изюм, хорошо замесить тесто. Оно должно быть однородным и слегка липнуть к рукам. Руки помыть и вытереть насухо, так тесто не будет липнуть к рукам.
Сформировать шарики размером с грецкий орех и выложить на противень, застеленный пергаментом. Слегка придавить пальцами, придавая форму лепешки, но чтобы не были слишком тонкие.
Выпекать в заранее разогретой духовке при 200°С в течение 15-16 минут. Печенье хорошо подрумянится снизу, сверху – меньше. Готовую выпечку накрыть легким х/б полотенцем и оставить остывать прямо на противне.
Печенье "Поцелуй в диафрагму"
- Шоколад - 50 г
- Яйцо куриное (белок) - 2 шт.
- Сахар - 100 г
- Какао-порошок - 1 ст. л.
Включить духовку нагреваться на 150°С. Натереть на мелкой терке шоколад.
Отделить желтки от белков. Взбить белки миксером до мягких пиков, не прекращая взбивать, всыпать сахар и продолжать взбивать до устойчивых пиков.
Всыпать в белковую массу просеянную какао, перемешать. Добавить натертый шоколад, аккуратно и быстро перемешать лопаткой сверху вниз.
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Полученную массу выложить в кулинарный мешок. Отсадить на застеленный пергаментом противень небольшое печенье, размером с половину грецкого ореха. Если нет кулинарного мешка, печенье можно выложить на противень столовой ложкой.
Выпекать в разогретой духовке при 150°С ориентировочно 18-20 минут, учитывая особенности духовки. По желанию печенье можно соединить между собой любым кремом или растопленным шоколадом.
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