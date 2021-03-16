Торт с невероятным суфле – прекрасное лакомство, которое просто тает во рту!

Торт "Птичье молоко" - легкий и гармоничный на вкус. Представляет он собой суфле из взбитых яиц, которое глазируется шоколадом.

Торт "Птичье молоко"

Для бисквита

Мука - 80 г

Яйца - 1 шт.

Сахар - 70 г

Ванилин - 1 г

Для суфле

Яичные белки - 2 шт.

Сахар - 160 г

Вода - 60 мл

Желатин - 15 г

Сливки - 100 г

Сливочное масло - 150 г

Сгущенное молоко - 100 г

Для глазури

Горький шоколад - 150 г

Сливки - 100 г

Сливочное масло - 20 г

Приготовление бисквита. Взбить яйцо с сахаром. Затем аккуратно венчиком вмешать муку и ванилин. Отправить тесто в разогретую до 180°С на 15 минут. Готовый корж остудить и срезать у него верх.

Читайте такжеЭклеры со сливочным кремом: как приготовить нежные заварные пирожныеБисквитный корж немного пропитать водой или сахарным сиропом. Выложить его в кольцо для сборки торта.

Приготовление суфле. Первым делом следует замочить желатин и дать ему постоять 20 минут, чтобы набух.

Отделить белки от желтков. Белки взбить в пышную стабильную массу. Одновременно поставить на огонь сахар с водой, довести до кипения и варить до 110°С. Затем, постоянно взбивая, ввести сироп в белки и взбивать, чтобы масса немного остыла.

Отдельно нагреть сливки до горячего состояния и растворить в них желатин. Остудить до комнатной температуры.

В белковую массу ввести сливочную массу с желатином, мягкое масло (его следует заранее достать из холодильника) и сгущенное молоко.

Как только масса стала густеть, перелить ее в подготовленную форму на бисквит. Сразу же положить форму в морозилку.

Застывший торт вынуть из формы с помощью ножа.

Приготовление шоколадной глазури. Поломанный шоколад залить сливками и нагреть, чтобы он растопился. Затем снять с огня, добавить сливочное масло и мешать, чтобы оно растаяло. Остудить шоколадную глазурь до комнатной температуры.

Залить торт шоколадом. Дать ему застыть в холодильнике и украсить торт по своему вкусу.

Торт "Птичье молоко" на агаре

Для бисквита

Мука - 110 г

Сливочное масло - 100 г

Сахар - 100 г

Яичные желтки - 2 шт.

Для суфле

Яичные белки - 2 шт.

Сахар - 460 г

Сливочное масло - 200 г

Сгущенное молоко - 100 г

Агар-агар - 2 ч. л. без горки

Лимонный сок - 1 ст. л.

Вода - 140 мл

Ванильная настойка - 1 ч. л.

Для глазури

Горький шоколад - 75 г

Сливочное масло - 50 г

Яйца разделить на белки и желтки. Белки пока отправить в холодильник.

Мягкое сливочное масло взбить с сахаром до пышности, чтобы сахар максимально растворился. Добавить желтки и снова тщательно взбивать.

Муку просеять и добавить в масляную смесь, замесить тесто.

На пергаментной бумаге сформировать 2 коржа по размеру формы, в которой будет собираться торт. Выпекать в разогретой до 230°С духовке около 10 минут. Достать лепешки из духовки и оставить остывать.

Приготовление суфле. Заранее следует замочить агар в 140 мл воды и оставить на несколько часов.

Мягкое сливочное масло взбить со сгущенкой и ванильной настойкой в пышную массу, отставить в сторону.

Воду с агаром поставить на огонь и довести до кипения. Постоянно помешивать, чтобы агар полностью растворился. Кипятить минуту и всыпать сахар.

Постоянно размешивая, довести сироп до кипения. Когда масса увеличится и покроется пузырьками, снять с огня. Дать сиропу остыть 5-10 минут.

Белки взбить до пышной массы, влить лимонный сок и взбить до плотности. Постоянно взбивая, тоненькой струйкой влить остывший сироп. Масса значительно увеличится в объеме.

К взбитым белкам по частям добавить сливочный крем и вмешать миксером на низких оборотах. Когда весь сливочный крем ввели – суфле готово.

На дно разъемной формы выложить корж, сверху вылить половину суфле. Выложить второй корж и оставшееся суфле. Торт отправить в холодильник для застывания на 2-3 часа.

Приготовление глазури. Растопить шоколад со сливочным маслом, дать немного остыть и полить торт сверху. Снова отправить торт в холодильник.

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Автор: УНИАН