Торт "Птичье молоко" - легкий и гармоничный на вкус. Представляет он собой суфле из взбитых яиц, которое глазируется шоколадом.
Торт "Птичье молоко"
Для бисквита
- Мука - 80 г
- Яйца - 1 шт.
- Сахар - 70 г
- Ванилин - 1 г
Для суфле
- Яичные белки - 2 шт.
- Сахар - 160 г
- Вода - 60 мл
- Желатин - 15 г
- Сливки - 100 г
- Сливочное масло - 150 г
- Сгущенное молоко - 100 г
Для глазури
- Горький шоколад - 150 г
- Сливки - 100 г
- Сливочное масло - 20 г
Приготовление бисквита. Взбить яйцо с сахаром. Затем аккуратно венчиком вмешать муку и ванилин. Отправить тесто в разогретую до 180°С на 15 минут. Готовый корж остудить и срезать у него верх.
Читайте такжеЭклеры со сливочным кремом: как приготовить нежные заварные пирожныеБисквитный корж немного пропитать водой или сахарным сиропом. Выложить его в кольцо для сборки торта.
Приготовление суфле. Первым делом следует замочить желатин и дать ему постоять 20 минут, чтобы набух.
Отделить белки от желтков. Белки взбить в пышную стабильную массу. Одновременно поставить на огонь сахар с водой, довести до кипения и варить до 110°С. Затем, постоянно взбивая, ввести сироп в белки и взбивать, чтобы масса немного остыла.
Отдельно нагреть сливки до горячего состояния и растворить в них желатин. Остудить до комнатной температуры.
В белковую массу ввести сливочную массу с желатином, мягкое масло (его следует заранее достать из холодильника) и сгущенное молоко.
Как только масса стала густеть, перелить ее в подготовленную форму на бисквит. Сразу же положить форму в морозилку.
Застывший торт вынуть из формы с помощью ножа.
Приготовление шоколадной глазури. Поломанный шоколад залить сливками и нагреть, чтобы он растопился. Затем снять с огня, добавить сливочное масло и мешать, чтобы оно растаяло. Остудить шоколадную глазурь до комнатной температуры.
Залить торт шоколадом. Дать ему застыть в холодильнике и украсить торт по своему вкусу.
Торт "Птичье молоко" на агаре
Для бисквита
- Мука - 110 г
- Сливочное масло - 100 г
- Сахар - 100 г
- Яичные желтки - 2 шт.
Для суфле
- Яичные белки - 2 шт.
- Сахар - 460 г
- Сливочное масло - 200 г
- Сгущенное молоко - 100 г
- Агар-агар - 2 ч. л. без горки
- Лимонный сок - 1 ст. л.
- Вода - 140 мл
- Ванильная настойка - 1 ч. л.
Для глазури
- Горький шоколад - 75 г
- Сливочное масло - 50 г
Яйца разделить на белки и желтки. Белки пока отправить в холодильник.
Мягкое сливочное масло взбить с сахаром до пышности, чтобы сахар максимально растворился. Добавить желтки и снова тщательно взбивать.
Муку просеять и добавить в масляную смесь, замесить тесто.
На пергаментной бумаге сформировать 2 коржа по размеру формы, в которой будет собираться торт. Выпекать в разогретой до 230°С духовке около 10 минут. Достать лепешки из духовки и оставить остывать.
Приготовление суфле. Заранее следует замочить агар в 140 мл воды и оставить на несколько часов.
Мягкое сливочное масло взбить со сгущенкой и ванильной настойкой в пышную массу, отставить в сторону.
Воду с агаром поставить на огонь и довести до кипения. Постоянно помешивать, чтобы агар полностью растворился. Кипятить минуту и всыпать сахар.
Постоянно размешивая, довести сироп до кипения. Когда масса увеличится и покроется пузырьками, снять с огня. Дать сиропу остыть 5-10 минут.
Белки взбить до пышной массы, влить лимонный сок и взбить до плотности. Постоянно взбивая, тоненькой струйкой влить остывший сироп. Масса значительно увеличится в объеме.
К взбитым белкам по частям добавить сливочный крем и вмешать миксером на низких оборотах. Когда весь сливочный крем ввели – суфле готово.
На дно разъемной формы выложить корж, сверху вылить половину суфле. Выложить второй корж и оставшееся суфле. Торт отправить в холодильник для застывания на 2-3 часа.
Приготовление глазури. Растопить шоколад со сливочным маслом, дать немного остыть и полить торт сверху. Снова отправить торт в холодильник.
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