Этот простой и нежный тортик любят во многих семьях.

Торт Битое стекло очень часто можно увидеть на праздничном столе и разных застольях. Этот десерт получил свое название за начинку из нарезанного кубиками цветного желе, который напоминает стеклянные витражи. Популярный торт получил народную любовь за простоту приготовления и яркий вкус.

Для приготовления этого десерта готовят желе разных вкусов и сметанное желе. В начинку можно положить по вкусу любые фрукты или орехи. Существует два самых популярных способа приготовления - Битое стекло с печеньем и с бисквитом.

Торт Битое стекло с печеньем

Желе готовое - 300 гр.

Желатин - 25 гр.

Сметана - 400 гр.

Сахар - 100 гр.

Ванилин - 0.5 гр.

Печенье Крекер - 50 г.

Застывшее желе вынуть из формы, нарезать кубиками. Высыпать желатин в емкость, залить горячей водой и размешать. Сметану взбить с сахаром, добавить ванилин, взбить еще раз. Медленно вливать в сметану растворенный желатин, постоянно помешивая.

Печенье размять руками до крошки. В форму для торта выложить слой печенья, затем положить разноцветные желейные кубики и залить сметанной смесью. Оставить в холодильнике на 3 часа.

Торт Битое стекло с бисквитом

Желе разных вкусов - 3 пачки.

Сахар - 1 ст.

Яйца - 3 шт.

Мука - 0,5 ст.

Разрыхлитель - 0,5 ч.л.

Сметана - 400 мл.

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Желатин - 200 г.

Для бисквита форму выстелить бумагой для запекания и смазать маслом. Яйца взбить миксером с сахаром и ванильным сахаром. Всыпать муку и разрыхлитель, 30 секунд взбивать миксером. Вылить тесто в форму и запекать 35 минут при 180 градусах.

Готовый бисквит вынуть из духовки и оставить остывать. Нарезать остывший бисквит кубиками. Холодное желе также нарезать кубиками. Форму для торта выстелить пищевой пленкой. Застывшее желе нарезать кубиками. Желатин растворить в стакане кипятка.

Сметану взбить миксером с половиной стакана сахара и ванильного сахара, влить желатин и еще раз взбить. В сметанную массу положить кубики желатина.

Половину сметанной массы с желе влить в форму, сверху положить кубики бисквита. На бисквит вылить остальную массу. Поставить в холодильник на два часа.

Чтобы вынуть торт, накройте его сверху плоской тарелкой, переверните на тарелку и аккуратно снимите пищевую пленку.

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Автор: Екатерина Пулатова