Классический рецепт королевской ватрушки публикует УНИАН.

Королевской ватрушкой называют закрытый песочный пирог с нежной творожной начинкой внутри. Песочное тесто для десерта не раскатывают скалкой, а насыпают в виде крошки. Такой десерт к чаю понравится всем сладкоежкам. По желанию в творожную начинку можно добавить фрукты или ягоды.

Королевская ватрушка - классический рецепт

Для теста:

Мука - 300 г.

Сахар - 50 г.

Сливочное масло - 100 г.

Соль - 0.5 чайн.л.

Сода - 0.5 чайн.л.

Для начинки:

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Творог - 400 г.

Яйца - 3 шт.

Сахар - 100 г.

Ванильный сахар - 1 чайн.л.

Муку для теста обязательно просеять несколько раз - это сделает тесто нежным и рассыпчатым. Сливочное масло положить в морозилку на 15 минут и натереть на крупной терке. Добавить к муке натертое масло, соль, сахар и соду. Быстро растереть тесто руками до мелкой крошки, чтобы масло не растаяло. Убрать тесто в холодильник. Если крошка получилась слишком мелкой и сыпучей - добавить две ложки холодной воды и растереть ещё раз.

Заранее разогреть духовку до 180°. Вмешать в творог сахар, ванильный сахар и яйца. Если творог мягкий, достаточно перемешать начинку венчиком. А если творог крупнозернистый, его надо перебить блендером до однородности.

Достать тесто из холодильника. В форму для запекания высыпать половину крошки. Слепить руками дно и высокие бортики из теста. Затем вылить тесто и высыпать вторую половину теста. Разровнять верхушку руками и соединить тесто с бортиками. Выпекать ватрушку 50-60 минут 180°. В последние 10 минут включить режим конвекции в духовке, чтобы у пирога появилась румяная корочка.

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