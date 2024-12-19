Узнайте, что готовят на Святвечер в селе Опошня Полтавской области, используя только продуты из огорода.

Уже скоро украинцы отметят Рождественский Сочельник 2024, который наступит 24 декабря. В Украине праздник принято встречать всей семьей за столом из 12 постных блюд. Это число кажется большим, но в него включают напитки и закуски. Ранее мы рассказывали, что символизируют 12 блюд на Рождество.

Узнайте, как составить недорогое и простое в приготовлении меню на Святвечер из продуктов с собственного участка.

Традиционное украинское меню на Рождественский Сочельник

Кулинарный проект "Наші бесаги" рассказал о том, какие 12 блюд на Святвечер готовят в селе Опошня Полтавской области. Этнолог Елена Щербань показала процесс приготовления всех угощений в печи, а также поделилась старинными семейными рецептами. Разумеется, в современных условиях вместо печи можно использовать плиту или духовку.

Кутя

Кутя - главное блюдо на рождественском столе, без которого невозможно представить праздник. Полтавская хозяйка варит пшеницу в печи в глубоком глиняном горшке. Готовую рассыпчатую крупу она заправляет мёдом, узваром, грецкими орехами и маком.

Современная кутя может быть не только из пшеницы, а также риса, булгура и других круп. А помимо мака и сухофруктов в заправку можно добавить миндаль и цитрусы.

Узвар

Ароматный узвар Елена варит в печи из сушеных груш, яблок и слив. По её словам, приготовление в печи придает напитку приятный аромат дыма. Настоящий узвар должен быть насыщенного коричневого цвета.

Вареники

Ещё одно блюдо на Святвечер от этнолога это праздничные вареники с грушами. Тесто замешивается на воде, а начинка готовится из тех самых сушеных груш, которые мы добавляли в узвар. Фрукты нужно измельчить и посыпать сахаром, после чего слепить и сварить вареники.

Паштет из фасоли

Из фасоли в Опошне готовят постный паштет. Бобы нужно замочить на ночь и отварить до готовности. Пожарьте луковицу и тертую морковь. Готовую остуженную фасоль нужно подсластить сахаром и перетереть в ступке, а затем добавить зажарку.

Борщ с грушами

Следующее блюдо от хозяйки - постный борщ с добавлением груш, а также свежей и квашеной свеклы. Сначала варим бульон с измельченной луковицей, картошкой и сушеными грушами. Готовим зажарку из двух видов свеклы, а также заправку из моркови, луковицы, чеснока, томатного сока и квашеных яблок. Для подкисления добавляется свекольный квас.

В бульон нужно добавить свекольную и овощную зажарку, капусту и зелень. После 10 минут в печи блюдо готово. По желанию в борщ можно добавить фасоль.

Винегрет

Салат Винегрет является постным, поэтому вполне допустимый на Сочельник. По традиционному рецепту овощи варятся в печи, и заправляются душистым маслом.

Постные голубцы

Елена Щербань на Святвечер готовит постные голубцы с приготовленной в печи пшенной кашей. Начиненные голубцы она тушит в томатном соку с зажаркой.

Квашенные овощи

Это тоже считается отдельным блюдом, хотя готовить его не нужно. Достаточно выложить в миску квашеные огурцы, помидоры и капусту, после чего полить ароматным маслом.

Калач с калиной

Далее хозяйка вымешивает большую порцию постного теста, из которого готовит выпечку. Первая сдоба - калач с калиной, перетертой с медом. Тесто тонко раскачивают, смазывают начинкой и закатывают в рулет, после чего соединяют концы в форме кольца. Калач смазывают калиновым пюре сверху и запекают в печи.

Паляница

На украинском праздничном столе всегда присутствует паляница, которую в Сочельник готовят из постного теста. Для богатого вкуса сахар заменяют мёдом.

Пирожки

Последними хозяйка готовит два вида пирожков. Одни начиняет той самой пшенной кашей, из которой готовились голубцы. В другие воздушные пирожки идёт начинка с капустой и свеклой. Изделия запекаются в печи 40 минут.

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