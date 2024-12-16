Священник объяснил, почему перед Рождеством принято готовить именно 12 блюд и что они означают.

Общеизвестной является традиция готовить 12 блюд на Рождество и вечер перед ним. Издавна на рождественский стол украинцы ставят вареники, овощи, грибы и, самое главное, кутью. Напомним, в этом году Сочельник 2025 празднуется 24 декабря из-за перехода на новоюлианский календарь.

А знаете ли вы, почему принято готовить именно 12 постных блюд на Рождество? О том, как возникла традиция готовить 12 блюд на Сочельник, эксклюзивно для УНИАН рассказал священник Православной церкви Украины, активист, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко.

Откуда пошла традиция готовить 12 постных блюд на Сочельник

По словам священника Георгия Коваленко, корни обычая собираться семьей вечером накануне Рождества на самом деле уходят в дохристианские времена. Сначала возникла языческая традиция, связанная с зимним солнцестоянием и поминовением умерших предков.

Готовить принято 12 блюд, поскольку они и в христианской, и дохристианской традиции они символизируют новогодний цикл, то есть начало нового года. В дохристианской традиции это связано с тем, что световой день начинает расти, а в христианской - новый год отсчитывается от Рождества Христова. 12 блюд на праздничном столе символизируют 12 месяцев.

Также это количество блюд привязывают к числу апостолов, но, по мнению Георгия Коваленко, это кажется очень притянутым, поскольку апостолы не связаны с Рождеством.

Какие 12 блюд готовят на Рождество и что они означают

Георгий Коваленко объясняет: Рождественский Сочельник - это вечер накануне Рождества, а Христос рождается ночью. Родные традиционно собираются за столом вечером после того, как на небе появляется первая звезда. На Сочельник еще продолжается Рождественский пост, поэтому готовят постные блюда.

Еще в языческие времена на праздник для поминовения предков готовили кутью. Именно поэтому это поминальное блюдо, и оно является главным из двенадцати, которые традиционно должны быть на столе в Рождественский Сочельник.

Кроме кутьи на столе должны быть еще 11 постных блюд. Их можно трактовать как символ скромности и бедности, в которой рождается Христос. Сын Божий рождается в пещере в яслях, и первыми к нему приходят пастушки, поэтому праздничная еда должна быть простой, народной.

В разных областях нашей страны разные традиции относительно того, что же именно готовить на Рождественский Сочельник. Например, в некоторых регионах Украины готовят рыбу, хотя именно в канун Рождества по традиции строгий пост и рыбу есть нельзя.

Но в приготовлении рыбы на Рождественский Сочельник, объясняет эксперт, есть определенный смысл, поскольку рыба является символом Христа. Первые христиане обозначали Христа рыбой, потому что есть древняя аббревиатура имени Христа - ИХТИС, которая образована из греческих слов "Ίνσοΰς Χριστός Θεοΰ Vίός Σωτήρ" (переводится как "Иисус Христос Сын Божий Спаситель") и означает "рыба". Именно поэтому блюда из рыбы уместны на праздничном столе.

Ранее мы рассказывали, как готовится самая вкусная кутья на Рождество и что добавить в нее для вкуса.

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