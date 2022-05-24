Винегрет - очень вкусный и популярный салат, который любят во многих семьях. Классический винегрет готовится из вареных и маринованных овощей, а заправляется маслом и уксусом. В салат по желанию можно добавить маринованные грибы, свежую зелень или зеленый лук. Калорийность винегрета составляет всего 120 ккал/100 г.
Винегрет - классический рецепт с горошком
- Зелёный горошек консервированный - 400 г.
- Маринованные огурцы - 3 крупных или 5 маленьких.
- Картошка - 2 шт.
- Лук - 1 шт.
- Свёкла - 2 шт.
- Морковь - 2 шт.
- Укроп и петрушка по вкусу.
- Растительное масло - 4 ст.л.
- Соль по вкусу.
Картофель, свеклу и морковь сварить до готовности. Свеклу нужно варить в отдельной кастрюле. Остудить вареные овощи. Лук мелко нарезать, остальные овощи нарезать кубиком. Из горошка слить жидкость. Мелко порубить зелень. Перемешать все ингредиенты, посыпать зеленью и полить растительным маслом. Посолить и поперчить салат по вкусу.
Винегрет с фасолью и квашеной капустой
- Капуста квашеная - 200 г.
- Фасоль консервированная - 150 г.
- Растительное масло - 50 мл.
- Картошка - 4 шт.
- Свекла - 2 шт.
- Соленые огурцы - 2 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лук - 0.5 шт.
- Зелень - пучок.
- Соль, перец, по вкусу.
Отварить до готовности морковь, картошку и свеклу. Нарезать овощи кубиком. С капусты слить рассол и отжать руками. Лук очень мелко нарезать. Смешать все ингредиенты в большой миске. Заправить салат нерафинированным маслом, рубленной зеленью и солью.
Винегрет пп с яблоком
- Вареная свёкла - 150 г.
- Вареная морковь - 80 г.
- Зеленый горошек - 100 г.
- Яблоко - 1 шт.
- Маринованные огурцы - 100 г.
- Лук - 1 шт.
- Растительное масло - 1 ст.л.
Натереть на крупной терке яблоко. Лук мелко нашинковать. Свеклу и морковь нарезать кубиками. Смешать все ингредиенты, посолить и заправить маслом. По желанию сбрызнуть салат лимонным соком.
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