Салат винегрет заряжает энергией овощей и хорошо освежает летом.

Винегрет - очень вкусный и популярный салат, который любят во многих семьях. Классический винегрет готовится из вареных и маринованных овощей, а заправляется маслом и уксусом. В салат по желанию можно добавить маринованные грибы, свежую зелень или зеленый лук. Калорийность винегрета составляет всего 120 ккал/100 г.

Винегрет - классический рецепт с горошком

Зелёный горошек консервированный - 400 г.

Маринованные огурцы - 3 крупных или 5 маленьких.

Картошка - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Свёкла - 2 шт.

Морковь - 2 шт.

Укроп и петрушка по вкусу.

Растительное масло - 4 ст.л.

Соль по вкусу.

Картофель, свеклу и морковь сварить до готовности. Свеклу нужно варить в отдельной кастрюле. Остудить вареные овощи. Лук мелко нарезать, остальные овощи нарезать кубиком. Из горошка слить жидкость. Мелко порубить зелень. Перемешать все ингредиенты, посыпать зеленью и полить растительным маслом. Посолить и поперчить салат по вкусу.

Винегрет с фасолью и квашеной капустой

Капуста квашеная - 200 г.

Фасоль консервированная - 150 г.

Растительное масло - 50 мл.

Картошка - 4 шт.

Свекла - 2 шт.

Соленые огурцы - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук - 0.5 шт.

Зелень - пучок.

Соль, перец, по вкусу.

Отварить до готовности морковь, картошку и свеклу. Нарезать овощи кубиком. С капусты слить рассол и отжать руками. Лук очень мелко нарезать. Смешать все ингредиенты в большой миске. Заправить салат нерафинированным маслом, рубленной зеленью и солью.

Винегрет пп с яблоком

Вареная свёкла - 150 г.

Вареная морковь - 80 г.

Зеленый горошек - 100 г.

Яблоко - 1 шт.

Маринованные огурцы - 100 г.

Лук - 1 шт.

Растительное масло - 1 ст.л.

Натереть на крупной терке яблоко. Лук мелко нашинковать. Свеклу и морковь нарезать кубиками. Смешать все ингредиенты, посолить и заправить маслом. По желанию сбрызнуть салат лимонным соком.

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