Винегрет рецепт / фото ua.depositphotos.com

Винегрет - очень вкусный и популярный салат, который любят во многих семьях. Классический винегрет готовится из вареных и маринованных овощей, а заправляется маслом и уксусом. В салат по желанию можно добавить маринованные грибы, свежую зелень или зеленый лук. Калорийность винегрета составляет всего 120 ккал/100 г.

Винегрет - классический рецепт с горошком

  • Зелёный горошек консервированный - 400 г.
  • Маринованные огурцы - 3 крупных или 5 маленьких.
  • Картошка - 2 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Свёкла - 2 шт.
  • Морковь - 2 шт.
  • Укроп и петрушка по вкусу.
  • Растительное масло - 4 ст.л.
  • Соль по вкусу.

Картофель, свеклу и морковь сварить до готовности. Свеклу нужно варить в отдельной кастрюле. Остудить вареные овощи. Лук мелко нарезать, остальные овощи нарезать кубиком. Из горошка слить жидкость. Мелко порубить зелень. Перемешать все ингредиенты, посыпать зеленью и полить растительным маслом. Посолить и поперчить салат по вкусу.

Винегрет классический рецепт / фото ua.depositphotos.com

Винегрет с фасолью и квашеной капустой

  • Капуста квашеная - 200 г.
  • Фасоль консервированная - 150 г.
  • Растительное масло - 50 мл.
  • Картошка - 4 шт.
  • Свекла - 2 шт.
  • Соленые огурцы - 2 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук - 0.5 шт.
  • Зелень - пучок.
  • Соль, перец, по вкусу.

Отварить до готовности морковь, картошку и свеклу. Нарезать овощи кубиком. С капусты слить рассол и отжать руками. Лук очень мелко нарезать. Смешать все ингредиенты в большой миске. Заправить салат нерафинированным маслом, рубленной зеленью и солью.

Винегрет пп с яблоком

  • Вареная свёкла - 150 г.
  • Вареная морковь - 80 г.
  • Зеленый горошек - 100 г.
  • Яблоко - 1 шт.
  • Маринованные огурцы - 100 г.
  • Лук - 1 шт.
  • Растительное масло - 1 ст.л.

Натереть на крупной терке яблоко. Лук мелко нашинковать. Свеклу и морковь нарезать кубиками. Смешать все ингредиенты, посолить и заправить маслом. По желанию сбрызнуть салат лимонным соком.

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