Сытное блюдо можно сделать с любой начинкой по вашему вкусу.

Пицца - это самое популярное блюдо фастфуда. Тонкое тесто с сытной начинкой и сырной корочкой никого не оставят равнодушными. Приготовить это блюдо дома совсем несложно. А если у вас нет духовки - можете воспользоваться мультиваркой. Пицца в мультиварке получается нежной, сытной и идеально круглой.

Пицца в мультиварке на дрожжах

На 3 пиццы:

Вода - 1 стакан.

Растительное масло - 2 ст.л

Сахар - 1 с.л

Соль - 1 ч.л

Дрожжи сухие - 0,5 ч.л

Мука - 300 г.

Начинка для пиццы по вкусу.

Томатный соус - 6 ст.л.

Сыр твердый - 150 г.

Дрожжи растворить в теплой воде. Добавить соль, сахар и подсолнечное масло. Всыпать просеянную муку и замесить тесто руками. Оно должно быть мягким и эластичным. Накрыть тесто крышкой и оставить на 15 минут. Разделить тесто на три части. Одну из них раскатать в круг под размер чаши мультиварке. Две других убрать в холодильник - их можно приготовить позднее.

Дно чаши мультиварки слегка смазать растительным маслом. Выложить на дно тесто, разровнять его руками. Смазать тесто томатным соусом и присыпать сыром. Выложить по вкусу любую начинку и сверху присыпать её сыром, чтобы была золотистая корочка. Крышку мультиварки закрыть, установить режим "Выпечка" на 40 минут. После окончания времени выключить мультиварку и оставить пиццу на 5 минут под закрытой крышкой.

Пицца в мультиварке на кефире

Кефир - 150 мл

Яйцо куриное - 1 шт.

Масло растительное - 1 ст.л.

Мука пшеничная - 150-180 г

Разрыхлитель теста - 1 ч.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Начинка по вкусу.

В миску вылить кефир и масло, разбить яйцо и посолить. Перемешать ингредиенты. Всыпать муку и разрыхлитель, замесить густое тесто сметанной консистенции. Дно мультиварки и края стенок смазать растильным маслом и выстелить бумагой для запекания. Выложить тесто в чашу тонким слоем. На тесто положить любую начинку по вкусу. Готовить в режиме "Выпечка" 45 минут.

Пицца в мультиварке без дрожжей

Мука - 2 ст.л.

Майонез - 2 ст. л.

Яйцо - 1 шт.

Паста томатная -1 ст. л.

Сыр - 100 г.

Масло растительное - 1 ст.л.

Соль - щепотка.

Начинка для пиццы по вкусу.

В глубокой миске разбить яйцо, добавить муку и тщательно перемешать. Добавить в тесто 100 г майонеза и щепотку соли. Перемешать до однородной массы. Чашу мультиварки смазать растительным маслом. Выложить тесто в чашу тонким слоем, смазать томатной пастой и выложить начинку. Сверху посыпать сыром. Закрыть крышкой мультиварки и выпекать 40 минут в режиме "Выпечка".

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Автор: Екатерина Пулатова