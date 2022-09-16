Пиццу невозможно не любить, но готовить её дома мало кто любит из-за хлопот с дрожжевым тестом. Чтобы сократить время приготовления и упростить процесс, пиццу готовят на круглом лаваше.
Блюдо получается очень тонким, какой и должна быть настоящая итальянская пицца, а её калорийность значительно ниже классического рецепта. Начинку можно комбинировать по своему вкусу.
Тонкая пицца на лаваше в духовке
- Лаваш тонкий - 2 листа.
- Твёрдый сыр - 100 г.
- Колбаса полукопченая - 120 г.
- Болгарский перец - 40 г.
- Лук - 30 г.
- Томатный соус - 3 стол.л.
- Итальянские специи по вкусу.
Желательно готовить пиццу из круглого лаваша. Если же вы купили прямоугольный лаваш, то два листа нужно вырезать в форме одинаковых кругов. Один из лавашей выложить на противень с пергаментной бумагой. На мелкой терке натереть треть сыра и посыпать сверху один лаваш. Затем выложить второй лаваш.
Основу пиццы смазать томатным соусом и посыпать итальянскими специями. Выложить кусочки колбасы, колечки перца и тонко нарезанный лук. По желанию добавить любые другие продукты. Все ингредиенты должны быть нарезаны очень тонко, чтобы они успели приготовиться за короткое время. Натереть остальной сыр и посыпать пиццу сверху. Выпекать пиццу 7 минут в разогретой до 180º духовке.
Пицца на лаваше на сковороде с яйцами
- Лаваш тонкий - 1 шт.
- Яйца - 2 шт.
- Ветчина - 70 шт.
- Помидоры - 1 шт.
- Твёрдый сыр - 50 г.
- Болгарский перец - 2 шт.
- Подсолнечное масло - 1 ч.л.
- Соль, перец по вкусу.
Помидоры нарезать тонкими кружочками, а перец - тонкой соломкой. Сыр натереть на крупной терке. Ветчину нарезать тонкими ломтиками. Яйца поперчить и посолить, взбить до однородности блендером.
Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выложить в горячую сковороду взбитые яйца и сверху положить на них лаваш. Сверху на яйца выложить лаваш. Через 3 минуты перевернуть лаваш так, чтобы яйца оказались сверху. Выложить на пиццу помидоры, ветчину, перец и посыпать тертым сыром. Тушить под крышкой несколько минут, пока не расплавится весь сыр.