Очень просто, быстро и просто - пицца на лаваше на сковороде за 10 минут.

Пиццу невозможно не любить, но готовить её дома мало кто любит из-за хлопот с дрожжевым тестом. Чтобы сократить время приготовления и упростить процесс, пиццу готовят на круглом лаваше.

Блюдо получается очень тонким, какой и должна быть настоящая итальянская пицца, а её калорийность значительно ниже классического рецепта. Начинку можно комбинировать по своему вкусу.

Тонкая пицца на лаваше в духовке

Лаваш тонкий - 2 листа.

Твёрдый сыр - 100 г.

Колбаса полукопченая - 120 г.

Болгарский перец - 40 г.

Лук - 30 г.

Томатный соус - 3 стол.л.

Итальянские специи по вкусу.

Желательно готовить пиццу из круглого лаваша. Если же вы купили прямоугольный лаваш, то два листа нужно вырезать в форме одинаковых кругов. Один из лавашей выложить на противень с пергаментной бумагой. На мелкой терке натереть треть сыра и посыпать сверху один лаваш. Затем выложить второй лаваш.

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Основу пиццы смазать томатным соусом и посыпать итальянскими специями. Выложить кусочки колбасы, колечки перца и тонко нарезанный лук. По желанию добавить любые другие продукты. Все ингредиенты должны быть нарезаны очень тонко, чтобы они успели приготовиться за короткое время. Натереть остальной сыр и посыпать пиццу сверху. Выпекать пиццу 7 минут в разогретой до 180º духовке.

Пицца на лаваше на сковороде с яйцами

Лаваш тонкий - 1 шт.

Яйца - 2 шт.

Ветчина - 70 шт.

Помидоры - 1 шт.

Твёрдый сыр - 50 г.

Болгарский перец - 2 шт.

Подсолнечное масло - 1 ч.л.

Соль, перец по вкусу.

Помидоры нарезать тонкими кружочками, а перец - тонкой соломкой. Сыр натереть на крупной терке. Ветчину нарезать тонкими ломтиками. Яйца поперчить и посолить, взбить до однородности блендером.

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выложить в горячую сковороду взбитые яйца и сверху положить на них лаваш. Сверху на яйца выложить лаваш. Через 3 минуты перевернуть лаваш так, чтобы яйца оказались сверху. Выложить на пиццу помидоры, ветчину, перец и посыпать тертым сыром. Тушить под крышкой несколько минут, пока не расплавится весь сыр.

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