Шарлотку обычно делают с яблоками - это классический вариант популярной выпечки. Однако приготовить ее можно и с другими начинками - достаточно лишь проявить фантазию и найти удачный рецепт. УНИАН расскажет, как готовится пирог шарлотка по разным технологиям.
Ранее мы говорили о том, как сделать чизкейк с творогом без выпечки.
Шарлотка с грушами - рецепт
Для приготовления вам понадобятся:
- Груши - 300 г.
- Яйца - 3 шт.
- Мука пшеничная - 1 стакан объёмом 200 мл.
- Сахар - 180 г.
- Мускатный орех молотый - щепотка.
- Соль - щепотка.
- Сахарная пудра (для подачи, по желанию) - 1/2 ст. л.
Включить духовку и разогреть ее до 180°C. Груши вымыть, вытереть насухо, удалить сердцевину. Нарезать фрукт полукружочками, форму для запекания застелить пергаментом. Выложить на нее груши. В глубокую емкость вбить яйца, насыпать сахар, соль и мускатный орех. Миксером на высокой скорости взбить ингредиенты до образования густой пены. В яично-сахарную массу просеять муку, аккуратно перемешать деревянной лопаткой. Вылить тесто сверху на груши, отправить в духовку на 30 минут.
Шарлотка с творогом - рецепт
Для приготовления вам понадобятся:
- Яблоки - 400 г.
- Мука - 100 г.
- Сахар - 50 г.
- Творог 0% - 100 г.
- Яйца - 3 шт..
- Ванильный сахар - 5 г.
- Разрыхлитель теста - 1,5 ч. л.
Разогреть духовку до 190°C. В глубокую миску вбить яйца, добавить к ним сахар и ванильный сахар. Взбивать 10 минут до полного растворения сахара и образования густой пены. Просеить муку с разрыхлителем, небольшими порциями добавить ее к яйцам, продолжая взбивать венчиком. Выложить творог к этим ингредиентам и перемешать ложкой. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать кубиком. Добавить их в тесто, перемешать. Вылить тесто в форму для выпечки, смазанную маслом и выпекать 30-40 минут.
Шарлотка с вишней - рецепт
Для приготовления вам понадобятся:
- Вишня или черешня - 500 г.
- Мука пшеничная - 1 стакан объемом 250 мл.
- Сахар - 1 стакан.
- Яйца - 4 шт.
- Соль - 1 щепотка.
- Ванильный сахар - 1 ч. л.
- Сахарная пудра.
В глубокую емкость вбить яйца, добавить соль, взбить их миксером до образования густой пены. Тонкой струйкой всыпать сахар, продолжая взбивать. Когда масса увеличится в 3-4 раза, добавить просеянную муку и перемешать тесто силиконовой лопаткой. Разогреть духовку до 180°C. Вишни промыть, удалить косточки, дно формы для запекания застелить пергаментом. Выложить вишни, сверху вылить тесто. Выпекать пирог 30-40 минут. Готовую шарлотку достать, остудить и посыпать сахарной пудрой.