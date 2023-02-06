Как готовится шарлотка в духовке с грушей, творогом или вишней - узнайте в материале УНИАН.

Шарлотку обычно делают с яблоками - это классический вариант популярной выпечки. Однако приготовить ее можно и с другими начинками - достаточно лишь проявить фантазию и найти удачный рецепт. УНИАН расскажет, как готовится пирог шарлотка по разным технологиям.

Ранее мы говорили о том, как сделать чизкейк с творогом без выпечки.

Шарлотка с грушами - рецепт

Для приготовления вам понадобятся:

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Груши - 300 г.

Яйца - 3 шт.

Мука пшеничная - 1 стакан объёмом 200 мл.

Сахар - 180 г.

Мускатный орех молотый - щепотка.

Соль - щепотка.

Сахарная пудра (для подачи, по желанию) - 1/2 ст. л.

Включить духовку и разогреть ее до 180°C. Груши вымыть, вытереть насухо, удалить сердцевину. Нарезать фрукт полукружочками, форму для запекания застелить пергаментом. Выложить на нее груши. В глубокую емкость вбить яйца, насыпать сахар, соль и мускатный орех. Миксером на высокой скорости взбить ингредиенты до образования густой пены. В яично-сахарную массу просеять муку, аккуратно перемешать деревянной лопаткой. Вылить тесто сверху на груши, отправить в духовку на 30 минут.

Шарлотка с творогом - рецепт

Для приготовления вам понадобятся:

Яблоки - 400 г.

Мука - 100 г.

Сахар - 50 г.

Творог 0% - 100 г.

Яйца - 3 шт..

Ванильный сахар - 5 г.

Разрыхлитель теста - 1,5 ч. л.

Разогреть духовку до 190°C. В глубокую миску вбить яйца, добавить к ним сахар и ванильный сахар. Взбивать 10 минут до полного растворения сахара и образования густой пены. Просеить муку с разрыхлителем, небольшими порциями добавить ее к яйцам, продолжая взбивать венчиком. Выложить творог к этим ингредиентам и перемешать ложкой. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать кубиком. Добавить их в тесто, перемешать. Вылить тесто в форму для выпечки, смазанную маслом и выпекать 30-40 минут.

Шарлотка с вишней - рецепт

Для приготовления вам понадобятся:

Вишня или черешня - 500 г.

Мука пшеничная - 1 стакан объемом 250 мл.

Сахар - 1 стакан.

Яйца - 4 шт.

Соль - 1 щепотка.

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Сахарная пудра.

В глубокую емкость вбить яйца, добавить соль, взбить их миксером до образования густой пены. Тонкой струйкой всыпать сахар, продолжая взбивать. Когда масса увеличится в 3-4 раза, добавить просеянную муку и перемешать тесто силиконовой лопаткой. Разогреть духовку до 180°C. Вишни промыть, удалить косточки, дно формы для запекания застелить пергаментом. Выложить вишни, сверху вылить тесто. Выпекать пирог 30-40 минут. Готовую шарлотку достать, остудить и посыпать сахарной пудрой.

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