Многие хозяюшки выбирают творог в качестве начинки для выпечки. Пончики, запеканки, вареники и сырники - все эти блюда невозможно представить без мягкого и рассыпчатого творога. Мы расскажем, как за 15-20 минут приготовить ароматное лакомство, которое понравится даже тем, кто скептически относится к творожным продуктам.
Ранее мы рассказывали о том, как приготовить аппетитные чебуреки с творогом.
- Классические ленивые вареники
- Пышная запеканка за полчаса
- Воздушный чизкейк
- Творожные лепешки с зеленью
- Хачапури по-аджарски
Классические ленивые вареники
- творог - 500 гр;
- яйца - 1-2 шт;
- сахар (по желанию) - 2-3 ст.л;
- мука - 1-1.5 стакана;
- масло сливочное - 3 ст.л;
- соль - щепотка;
- сметана или джем.
Творог пропустить через мясорубку или сито, добавить яйца, сахар, соль и масло, все ингредиенты перемешать. Просеять муку и соединить с творожной массой. Налить в кастрюлю воду и поставить на огонь.
Читайте такжеКогда гости на пороге: лучшие рецепты блюд на скорую руку к торжествуПосыпать стол мукой, тесто разрезать на две части. Каждую часть раскатать "колбаской" и нарезать маленькими прямоугольниками или кружочками. Опустить кусочки теста в подсоленную кипящую воду, перемешать, уменьшить огонь и варить, пока вареники не всплывут. Затем достать их шумовкой, выложить на тарелку.
Подавать со сливочным маслом, сметаной или джемом.
Пышная запеканка за полчаса
- творог - 500 гр;
- яйца - 5 шт;
- сахар - 2 ст.л;
- манная крупа - 5 ст.л.
Творог тщательно перемешать с яйцами. Добавить сахар, снова перемешать. Добавить манку и опять перемешать. Оставить массу, подождать 20 минут, пока она настоится. Смесь выложить в форму для запекания, выпекать 30 минут при температуре 180°C.
Воздушный чизкейк
- творог высокой жирности - 500 гр;
- яйца - 5 шт;
- сгущенное молоко - 450 гр;
- масло сливочное - 50 гр;
- малиновое варенье - 50 гр.
Разбить яйца в чашу блендера, добавить творог и сгущенку. Включить блендер и взбивать массу до однородного состояния. Форму для выпечки смазать маслом, вылить творожную смесь. Поставить тесто в разогретую духовку и выпекать 30 минут при температуре 180°C. Обернуть форму фольгой сверху и выпекать еще 30 минут.
В конце достать десерт, перевернуть его на блюдо, полить малиновым вареньем и подать к столу.
Творожные лепешки с зеленью
- творог 5 % - 200 гр;
- сыр твердый - 50 гр;
- укроп - пучок;
- чеснок - 0.5 зубчика;
- яйца - 2 шт;
- молоко - 50 мл;
- мука - 2 ст.л;
- сода - 1\3 ч.л;
- соль - по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Смешать молоко, творог и соду. Если купили крупнозернистый творог, то его желательно перебить в блендере. Взять большую миску, переложить в нее массу, добавить натертый сыр и чеснок. Нарезать мелко укроп - соединить с ингредиентами в миске. Добавить яйца и соль, перемешать. Всыпать муку и снова перемешать.
Полученное тесто разделить на две части. Сковороду смазать растительным маслом, выложить на нее одну часть в форме блинчика. Накрыть крышкой и жарить на умеренном огне 4-5 минут. Перевернуть лепешку и жарить еще 4-5 минут до образования золотистого цвета. Так же точно поступить и со второй частью теста.
Готовые лепешки выложить на тарелку и разрезать на 4 части.
Хачапури по-аджарски
- творог - 150 гр;
- сыр твердый - 50 гр;
- мука пшеничная - 35 гр + для подсыпки;
- яйцо - 1 шт;
- соль по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Взять глубокую миску, высыпать в нее творог. Посолить, размять вилкой до однородного состояния. Сыр натереть на крупной терке, примерно 40 гр добавить в творог. Меньшую часть оставить для подачи. Разбить яйцо, белок отделить от желтка и добавить в тесто. Желток оставить для подачи. Тщательно перемешать массу, всыпать муку и снова перемешать.
Собрать тесто в шар, затем посыпать руки мукой и сформировать из теста лепешку с заостренными краями. Толщина лепешки - около 2 см. Сковороду смазать маслом, разогреть и выложить на нее лепешку. Жарить примерно 3 минуты до образования золотистого цвета и корочки, затем перевернуть. Вырезать ложкой по центру лепешки не сквозное отверстие для желтка. Выложить желток, лепешку посыпать сыром.
Накрыть сковороду крышкой, убавить огонь и довести лепешку до готовности (примерно 3-4 минуты). Вы поймете, что хачапури готов, когда сыр расплавится, а желток немного "схватится",
Вас также может заинтересовать: