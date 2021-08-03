Подборка низкокалорийных и аппетитных блюд из кисломолочного продукта.

Многие хозяюшки выбирают творог в качестве начинки для выпечки. Пончики, запеканки, вареники и сырники - все эти блюда невозможно представить без мягкого и рассыпчатого творога. Мы расскажем, как за 15-20 минут приготовить ароматное лакомство, которое понравится даже тем, кто скептически относится к творожным продуктам.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить аппетитные чебуреки с творогом.

Классические ленивые вареники

творог - 500 гр;

яйца - 1-2 шт;

сахар (по желанию) - 2-3 ст.л;

мука - 1-1.5 стакана;

масло сливочное - 3 ст.л;

соль - щепотка;

сметана или джем.

Творог пропустить через мясорубку или сито, добавить яйца, сахар, соль и масло, все ингредиенты перемешать. Просеять муку и соединить с творожной массой. Налить в кастрюлю воду и поставить на огонь.

Читайте такжеКогда гости на пороге: лучшие рецепты блюд на скорую руку к торжествуПосыпать стол мукой, тесто разрезать на две части. Каждую часть раскатать "колбаской" и нарезать маленькими прямоугольниками или кружочками. Опустить кусочки теста в подсоленную кипящую воду, перемешать, уменьшить огонь и варить, пока вареники не всплывут. Затем достать их шумовкой, выложить на тарелку.

Подавать со сливочным маслом, сметаной или джемом.

Пышная запеканка за полчаса

творог - 500 гр;

яйца - 5 шт;

сахар - 2 ст.л;

манная крупа - 5 ст.л.

Творог тщательно перемешать с яйцами. Добавить сахар, снова перемешать. Добавить манку и опять перемешать. Оставить массу, подождать 20 минут, пока она настоится. Смесь выложить в форму для запекания, выпекать 30 минут при температуре 180°C.

Воздушный чизкейк

творог высокой жирности - 500 гр;

яйца - 5 шт;

сгущенное молоко - 450 гр;

масло сливочное - 50 гр;

малиновое варенье - 50 гр.

Разбить яйца в чашу блендера, добавить творог и сгущенку. Включить блендер и взбивать массу до однородного состояния. Форму для выпечки смазать маслом, вылить творожную смесь. Поставить тесто в разогретую духовку и выпекать 30 минут при температуре 180°C. Обернуть форму фольгой сверху и выпекать еще 30 минут.

В конце достать десерт, перевернуть его на блюдо, полить малиновым вареньем и подать к столу.

Творожные лепешки с зеленью

творог 5 % - 200 гр;

сыр твердый - 50 гр;

укроп - пучок;

чеснок - 0.5 зубчика;

яйца - 2 шт;

молоко - 50 мл;

мука - 2 ст.л;

сода - 1\3 ч.л;

соль - по вкусу;

растительное масло для жарки.

Смешать молоко, творог и соду. Если купили крупнозернистый творог, то его желательно перебить в блендере. Взять большую миску, переложить в нее массу, добавить натертый сыр и чеснок. Нарезать мелко укроп - соединить с ингредиентами в миске. Добавить яйца и соль, перемешать. Всыпать муку и снова перемешать.

Полученное тесто разделить на две части. Сковороду смазать растительным маслом, выложить на нее одну часть в форме блинчика. Накрыть крышкой и жарить на умеренном огне 4-5 минут. Перевернуть лепешку и жарить еще 4-5 минут до образования золотистого цвета. Так же точно поступить и со второй частью теста.

Готовые лепешки выложить на тарелку и разрезать на 4 части.

Хачапури по-аджарски

творог - 150 гр;

сыр твердый - 50 гр;

мука пшеничная - 35 гр + для подсыпки;

яйцо - 1 шт;

соль по вкусу;

растительное масло для жарки.

Взять глубокую миску, высыпать в нее творог. Посолить, размять вилкой до однородного состояния. Сыр натереть на крупной терке, примерно 40 гр добавить в творог. Меньшую часть оставить для подачи. Разбить яйцо, белок отделить от желтка и добавить в тесто. Желток оставить для подачи. Тщательно перемешать массу, всыпать муку и снова перемешать.

Собрать тесто в шар, затем посыпать руки мукой и сформировать из теста лепешку с заостренными краями. Толщина лепешки - около 2 см. Сковороду смазать маслом, разогреть и выложить на нее лепешку. Жарить примерно 3 минуты до образования золотистого цвета и корочки, затем перевернуть. Вырезать ложкой по центру лепешки не сквозное отверстие для желтка. Выложить желток, лепешку посыпать сыром.

Накрыть сковороду крышкой, убавить огонь и довести лепешку до готовности (примерно 3-4 минуты). Вы поймете, что хачапури готов, когда сыр расплавится, а желток немного "схватится",

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Автор: Кристина Кащавцева