Рецепт чебуреков с творогом / фото ua.depositphotos.com

Крымскотатарские плоские пирожки хорошо известны всем жителям постсоветских стран. Чебуреки очень полюбились народу за воздушное тесто с пузырьками и сытную начинку. Традиционно это блюдо готовят с начинкой из жирной приправленной баранины. Более легкий и освежающий вариант - чебуреки с творогом и зеленью. Начинку также можно сделать сладкой, чтобы приготовить десертные пирожки. 

Чебуреки с творогом и зеленью

Тесто:

  • Мука - 520 гг.
  • Холодная вода - 150 г.
  • Сливочное масло - 125 г.
  • Яйца - 1 шт.

Для начинки:

  • Творог - 700 г.
  • Укроп - 20 г.
  • Петрушка - 20 г.
  • Зелень кинзы - 20 г.
  • Шпинат - 5 листов.
  • Соль, перец по вкусу.

Холодное масло нарезать кубиком. Муку просеять. В чашу блендера выложить кусочки масла и перетереть в мелкую крошку. Если собираетесь замешивать тесто руками, натрите холодное масло на крупной терке. Перемешать муку с маслом, вбить яйцо и замесить упругое тесто. Понемногу вливать холодную воду и снова замешивать тесто. Тесто скатать в шар и выложить в пакет, оставить в холодильнике на 30 минут.

Читайте такжеРецепты молодой картошки: как вкусно и просто приготовить ранние овощиУкроп, петрушку, кинзу и шпинат мелко порубить. Творог соединить с зеленью, посолить и поперчить. Тщательно перемешать начинку. Тесто разделить на одинаковые части и скатать шарики, раскатать каждый в тонкий пласт. На половину круга выложить начинку и защипнуть чебурек в форме полукруга. 

Сковороду на четверть наполнить растительным маслом и сильно разогреть. Обжаривать каждый чебурек до золотистой корочки примерно 1 минуту с каждой стороны.

Рецепт чебуреков / фото ua.depositphotos.com

Чебуреки с творогом и помидором

  • Мука - 500 г.
  • Вода - 300 мл.
  • Яйца - 1 шт.
  • Подсолнечное масло - 2 ст.л.
  • Водка - 1 ст.л.

Начинка:

  • Творог - 400 г.
  • Помидор - 2 шт.
  • Пучок зелени.
  • Чеснок - 2 зубчика.
  • Черный перец, соль по вкусу.

Воду вскипятить, добавить растительное масло, соль и 1 стакан муки. Быстро замесить тесто. Когда оно немного остынет, добавить водку и яйцо. Перемешать до однородности, всыпать остальную муку. Оставить тесто на 1,5 часа на столе, накрыв салфеткой. Творог размять вилкой, посолить, поперчить, добавить измельченный укроп и пропущенный через пресс чеснок. Помидоры нарезать кружочками.

Тесто разделить на одинаковые куски, тонко раскатать в круг. На половину круга выложить помидор и 2 ст.л. начинки. Защипнуть тесто и сформировать чебуреки. Обжаривать в большом количестве сильно нагретого растительного масла.

Сладкие чебуреки с творогом

  • Мука - 300 гр.
  • Соль - щепотка.
  • Масло растительное - 2 ст. ложки + для жарки 80 мл.
  • Вода (кипяток) - 150 мл.
  • Творог - 250 гр.
  • Сахар - 70 гр.

Для теста в миску просеять муку, добавить соль и растительное масло, перемешать. В центре сделать углубление и влить горячую воду и сразу замесить тесто. Оставить тесто на 20 минут. Разделить на одинаковые кусочки и раскатать каждый в тонкий пласт. На одну сторону каждого чебурека положить творог, присыпать сахаром. Защипнуть чебуреки и обжарить на раскаленном растительном масле с двух сторон.

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Автор: Екатерина Пулатова