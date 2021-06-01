Аппетитные и хрустящие чебуреки с творогом - прекрасное дополнение к чаю.

Крымскотатарские плоские пирожки хорошо известны всем жителям постсоветских стран. Чебуреки очень полюбились народу за воздушное тесто с пузырьками и сытную начинку. Традиционно это блюдо готовят с начинкой из жирной приправленной баранины. Более легкий и освежающий вариант - чебуреки с творогом и зеленью. Начинку также можно сделать сладкой, чтобы приготовить десертные пирожки.

Чебуреки с творогом и зеленью

Тесто:

Мука - 520 гг.

Холодная вода - 150 г.

Сливочное масло - 125 г.

Яйца - 1 шт.

Для начинки:

Творог - 700 г.

Укроп - 20 г.

Петрушка - 20 г.

Зелень кинзы - 20 г.

Шпинат - 5 листов.

Соль, перец по вкусу.

Холодное масло нарезать кубиком. Муку просеять. В чашу блендера выложить кусочки масла и перетереть в мелкую крошку. Если собираетесь замешивать тесто руками, натрите холодное масло на крупной терке. Перемешать муку с маслом, вбить яйцо и замесить упругое тесто. Понемногу вливать холодную воду и снова замешивать тесто. Тесто скатать в шар и выложить в пакет, оставить в холодильнике на 30 минут.

Читайте такжеРецепты молодой картошки: как вкусно и просто приготовить ранние овощиУкроп, петрушку, кинзу и шпинат мелко порубить. Творог соединить с зеленью, посолить и поперчить. Тщательно перемешать начинку. Тесто разделить на одинаковые части и скатать шарики, раскатать каждый в тонкий пласт. На половину круга выложить начинку и защипнуть чебурек в форме полукруга.

Сковороду на четверть наполнить растительным маслом и сильно разогреть. Обжаривать каждый чебурек до золотистой корочки примерно 1 минуту с каждой стороны.

Чебуреки с творогом и помидором

Мука - 500 г.

Вода - 300 мл.

Яйца - 1 шт.

Подсолнечное масло - 2 ст.л.

Водка - 1 ст.л.

Начинка:

Творог - 400 г.

Помидор - 2 шт.

Пучок зелени.

Чеснок - 2 зубчика.

Черный перец, соль по вкусу.

Воду вскипятить, добавить растительное масло, соль и 1 стакан муки. Быстро замесить тесто. Когда оно немного остынет, добавить водку и яйцо. Перемешать до однородности, всыпать остальную муку. Оставить тесто на 1,5 часа на столе, накрыв салфеткой. Творог размять вилкой, посолить, поперчить, добавить измельченный укроп и пропущенный через пресс чеснок. Помидоры нарезать кружочками.

Тесто разделить на одинаковые куски, тонко раскатать в круг. На половину круга выложить помидор и 2 ст.л. начинки. Защипнуть тесто и сформировать чебуреки. Обжаривать в большом количестве сильно нагретого растительного масла.

Сладкие чебуреки с творогом

Мука - 300 гр.

Соль - щепотка.

Масло растительное - 2 ст. ложки + для жарки 80 мл.

Вода (кипяток) - 150 мл.

Творог - 250 гр.

Сахар - 70 гр.

Для теста в миску просеять муку, добавить соль и растительное масло, перемешать. В центре сделать углубление и влить горячую воду и сразу замесить тесто. Оставить тесто на 20 минут. Разделить на одинаковые кусочки и раскатать каждый в тонкий пласт. На одну сторону каждого чебурека положить творог, присыпать сахаром. Защипнуть чебуреки и обжарить на раскаленном растительном масле с двух сторон.

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Автор: Екатерина Пулатова