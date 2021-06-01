Крымскотатарские плоские пирожки хорошо известны всем жителям постсоветских стран. Чебуреки очень полюбились народу за воздушное тесто с пузырьками и сытную начинку. Традиционно это блюдо готовят с начинкой из жирной приправленной баранины. Более легкий и освежающий вариант - чебуреки с творогом и зеленью. Начинку также можно сделать сладкой, чтобы приготовить десертные пирожки.
Чебуреки с творогом и зеленью
Тесто:
- Мука - 520 гг.
- Холодная вода - 150 г.
- Сливочное масло - 125 г.
- Яйца - 1 шт.
Для начинки:
- Творог - 700 г.
- Укроп - 20 г.
- Петрушка - 20 г.
- Зелень кинзы - 20 г.
- Шпинат - 5 листов.
- Соль, перец по вкусу.
Холодное масло нарезать кубиком. Муку просеять. В чашу блендера выложить кусочки масла и перетереть в мелкую крошку. Если собираетесь замешивать тесто руками, натрите холодное масло на крупной терке. Перемешать муку с маслом, вбить яйцо и замесить упругое тесто. Понемногу вливать холодную воду и снова замешивать тесто. Тесто скатать в шар и выложить в пакет, оставить в холодильнике на 30 минут.
Читайте такжеРецепты молодой картошки: как вкусно и просто приготовить ранние овощиУкроп, петрушку, кинзу и шпинат мелко порубить. Творог соединить с зеленью, посолить и поперчить. Тщательно перемешать начинку. Тесто разделить на одинаковые части и скатать шарики, раскатать каждый в тонкий пласт. На половину круга выложить начинку и защипнуть чебурек в форме полукруга.
Сковороду на четверть наполнить растительным маслом и сильно разогреть. Обжаривать каждый чебурек до золотистой корочки примерно 1 минуту с каждой стороны.
Чебуреки с творогом и помидором
- Мука - 500 г.
- Вода - 300 мл.
- Яйца - 1 шт.
- Подсолнечное масло - 2 ст.л.
- Водка - 1 ст.л.
Начинка:
- Творог - 400 г.
- Помидор - 2 шт.
- Пучок зелени.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Черный перец, соль по вкусу.
Воду вскипятить, добавить растительное масло, соль и 1 стакан муки. Быстро замесить тесто. Когда оно немного остынет, добавить водку и яйцо. Перемешать до однородности, всыпать остальную муку. Оставить тесто на 1,5 часа на столе, накрыв салфеткой. Творог размять вилкой, посолить, поперчить, добавить измельченный укроп и пропущенный через пресс чеснок. Помидоры нарезать кружочками.
Тесто разделить на одинаковые куски, тонко раскатать в круг. На половину круга выложить помидор и 2 ст.л. начинки. Защипнуть тесто и сформировать чебуреки. Обжаривать в большом количестве сильно нагретого растительного масла.
Сладкие чебуреки с творогом
- Мука - 300 гр.
- Соль - щепотка.
- Масло растительное - 2 ст. ложки + для жарки 80 мл.
- Вода (кипяток) - 150 мл.
- Творог - 250 гр.
- Сахар - 70 гр.
Для теста в миску просеять муку, добавить соль и растительное масло, перемешать. В центре сделать углубление и влить горячую воду и сразу замесить тесто. Оставить тесто на 20 минут. Разделить на одинаковые кусочки и раскатать каждый в тонкий пласт. На одну сторону каждого чебурека положить творог, присыпать сахаром. Защипнуть чебуреки и обжарить на раскаленном растительном масле с двух сторон.
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