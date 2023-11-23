Намазка на хлеб из яиц - это простое и быстрое угощение, которое может приготовить даже новичок. Для того, чтобы сделать такую закуску, не нужно много времени и ингредиентов - все уже есть у вас в холодильнике.
- Намазка из яиц и чеснока со сметаной
- Намазка из яиц и лука с майонезом
- Намазка на хлеб из яиц без сыра
- Намазка из яйца и тунца
- Намазка из сельди и яиц
- Намазка из крабовых палочек и яиц
УНИАН собрал лучшие рецепты таких бутербродов.
Намазка из яиц и чеснока со сметаной
Ингредиенты:
- Яйца - 5 шт
- Чеснок - 1 зубчик
- Сметана - по вкусу
- Сыр твердый - 35 г
- Укроп - по вкусу
- Зеленый лук - по вкусу
- Горчица в зернах - 1 ч. л.
- Соль, перец - по вкусу
Яйца отварить, измельчить. Мелко нарезать укроп и зеленый лук, чеснок пропустить через пресс. Сыр натереть на терке, смешать все ингредиенты в одной емкости, заправить сметаной. Добавить соль, перец, горчицу в зернах. Перемешать и всё - намазка из яиц и чеснока готова.
Намазка из яиц и лука с майонезом
Ингредиенты:
- Яйца - 6 шт
- Лук репчатый - 1 шт
- Лук зеленый - 2 стрелки
- Укроп - 4-6 веточек
- Соль, перец - по вкусу
- Растительное масло для жарки
- Майонез - по вкусу
Яйца отварить, мелко нарезать. Репчатый лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета, выложить в миску. Туда же добавить яйца, измельченный зеленый лук и укроп. Посолить, поперчить намазку, заправить майонезом и вуаля - намазка из яиц и лука готова к подаче на стол.
Намазка на хлеб из яиц без сыра
Ингредиенты:
- Яйца - 5 шт
- Сметана или майонез - по вкусу
- Укроп - 4 веточки
- Зеленый лук - 2-3 стрелки
- Соль, перец - по вкусу
Яйца отварить, измельчить. Мелко нарезать зеленый лук и укроп, соединить ингредиенты в глубокой емкости. Заправить сметаной или майонезом, посолить, поперчить и подавать к столу. Такая луковая намазка на хлеб без плавленого или твердого сыра будет не менее вкусной, чем привычный вариант закуски.
Намазка из яйца и тунца
Ингредиенты:
- Консервированный тунец - 1 банка
- Яйца - 5 шт
- Зеленый лук - 2-3 стрелки
- Соль, перец - по вкусу
- Майонез - по вкусу
Яйца отварить, мелко нарезать, переложить в миску. С тунца слить масло, выложить рыбу к яйцам. Зеленый лук нашинковать, также добавить к остальным ингредиентам. Посолить, поперчить. Заправить майонезом и поставить на стол. Намазка на хлеб из яиц и тунца будет не менее вкусной и без майонезной заправки - здесь отталкивайтесь от собственных предпочтений.
Намазка из сельди и яиц
Ингредиенты:
- Яйца - 3 шт
- Слабосоленая сельдь - 1 шт
- Сливочное масло - 100 гр
Яйца сварить и почистить, мелко нарезать. Слабосоленую селедку разделать, убрать кости, достать филе. Измельчить его и добавить к яйцам. Сливочное масло размягчить, выложить в чашу блендера. Туда же разместить селедку и яйца, взбить до однородной массы. Сразу намазать на хлеб и подать к столу.
По такому же принципу делается и намазка из шпрот и яиц, только тогда вам нужно вместо одной селедки купить банку шпрот, а дальнейшая технология и рецептура ничем не отличается от описанной в рецепте.
Намазка из крабовых палочек и яиц
Ингредиенты:
- Крабовые палочки - 200 гр
- Яйца - 4 шт
- Майонез - 100 гр
- Зубчики чеснока - 2 шт
- Укроп, петрушка - по вкусу
- Соль, перец - по вкусу
Крабовые палочки достать из пленки, мелко нарезать. Яйца отварить, почистить, нашинковать. Зубчики чеснока пропустить через пресс. Смешать все ингредиенты в одной емкости, добавить нарезанные укроп и петрушку. Посолить, поперчить, заправить майонезом. Готово - намазка яйцо-майонез-крабовые палочки готова к подаче.