Намазка из тунца и яиц, из крабовых палочек, из селедки или вообще без рыбы - вкусное угощение для любителей быстрых закусок.

Намазка на хлеб из яиц - это простое и быстрое угощение, которое может приготовить даже новичок. Для того, чтобы сделать такую закуску, не нужно много времени и ингредиентов - все уже есть у вас в холодильнике.

УНИАН собрал лучшие рецепты таких бутербродов.

Намазка из яиц и чеснока со сметаной

Ингредиенты:

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Яйца - 5 шт

Чеснок - 1 зубчик

Сметана - по вкусу

Сыр твердый - 35 г

Укроп - по вкусу

Зеленый лук - по вкусу

Горчица в зернах - 1 ч. л.

Соль, перец - по вкусу

Яйца отварить, измельчить. Мелко нарезать укроп и зеленый лук, чеснок пропустить через пресс. Сыр натереть на терке, смешать все ингредиенты в одной емкости, заправить сметаной. Добавить соль, перец, горчицу в зернах. Перемешать и всё - намазка из яиц и чеснока готова.

Намазка из яиц и лука с майонезом

Ингредиенты:

Яйца - 6 шт

Лук репчатый - 1 шт

Лук зеленый - 2 стрелки

Укроп - 4-6 веточек

Соль, перец - по вкусу

Растительное масло для жарки

Майонез - по вкусу

Яйца отварить, мелко нарезать. Репчатый лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета, выложить в миску. Туда же добавить яйца, измельченный зеленый лук и укроп. Посолить, поперчить намазку, заправить майонезом и вуаля - намазка из яиц и лука готова к подаче на стол.

Намазка на хлеб из яиц без сыра

Ингредиенты:

Яйца - 5 шт

Сметана или майонез - по вкусу

Укроп - 4 веточки

Зеленый лук - 2-3 стрелки

Соль, перец - по вкусу

Яйца отварить, измельчить. Мелко нарезать зеленый лук и укроп, соединить ингредиенты в глубокой емкости. Заправить сметаной или майонезом, посолить, поперчить и подавать к столу. Такая луковая намазка на хлеб без плавленого или твердого сыра будет не менее вкусной, чем привычный вариант закуски.

Намазка из яйца и тунца

Ингредиенты:

Консервированный тунец - 1 банка

Яйца - 5 шт

Зеленый лук - 2-3 стрелки

Соль, перец - по вкусу

Майонез - по вкусу

Яйца отварить, мелко нарезать, переложить в миску. С тунца слить масло, выложить рыбу к яйцам. Зеленый лук нашинковать, также добавить к остальным ингредиентам. Посолить, поперчить. Заправить майонезом и поставить на стол. Намазка на хлеб из яиц и тунца будет не менее вкусной и без майонезной заправки - здесь отталкивайтесь от собственных предпочтений.

Намазка из сельди и яиц

Ингредиенты:

Яйца - 3 шт

Слабосоленая сельдь - 1 шт

Сливочное масло - 100 гр

Яйца сварить и почистить, мелко нарезать. Слабосоленую селедку разделать, убрать кости, достать филе. Измельчить его и добавить к яйцам. Сливочное масло размягчить, выложить в чашу блендера. Туда же разместить селедку и яйца, взбить до однородной массы. Сразу намазать на хлеб и подать к столу.

По такому же принципу делается и намазка из шпрот и яиц, только тогда вам нужно вместо одной селедки купить банку шпрот, а дальнейшая технология и рецептура ничем не отличается от описанной в рецепте.

Намазка из крабовых палочек и яиц

Ингредиенты:

Крабовые палочки - 200 гр

Яйца - 4 шт

Майонез - 100 гр

Зубчики чеснока - 2 шт

Укроп, петрушка - по вкусу

Соль, перец - по вкусу

Крабовые палочки достать из пленки, мелко нарезать. Яйца отварить, почистить, нашинковать. Зубчики чеснока пропустить через пресс. Смешать все ингредиенты в одной емкости, добавить нарезанные укроп и петрушку. Посолить, поперчить, заправить майонезом. Готово - намазка яйцо-майонез-крабовые палочки готова к подаче.

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