Вкусно засолить любую икру можно по простому рецепту.

Даже из икры непримечательной речной рыбы можно сделать отличный домашний деликатес. Мы подскажем, как засолить икру любой рыбы с помощью копеечных ингредиентов. Это очень простая в приготовлении закуска, которой всегда можно угостить гостей. В холодильнике домашняя икра хранится примерно неделю, а в морозилке - до полугода.

Как правильно засолить икру - важное правило

Чтобы готовый деликатес был безопасным для употребления и точно не содержал вредных микробов и паразитов, икру нужно обеззаразить кипятком.

Если же вы готовите блюдо холодным способом (без использования кипятка), то для обеззараживающего эффекта используйте соль. Для безопасной засолки количество соли должно составлять не менее 20% от веса сырого продукта.

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Как вкусно засолить икру горячим способом

Ингредиенты:

икра - 500 г;

соль - 2 стол.л.;

подсолнечное масло - 1 стол.л.;

уксус - 0,5 стол. л.

Для засолки берите свежую рыбу, которой нужно аккуратно вспороть живот и достать мешочки с икрой. Удалите оболочку и высыпьте икринки в миску, залейте кипятком и аккуратно перемешайте вилкой, чтобы они не полопались. Икринки, которые выплыли на поверхность, уберите - они испорченные.

Выложите икру в сито и промойте холодной проточной водой несколько раз. Посолите икру и оставьте на 10-15 минут, пока на ее поверхности не появится белая пленка. Затем добавьте масло и уксус, хорошо перемешайте. Переложите закуску в стеклянную банку. Примерно через сутки блюдо дойдет до готовности.

Как засолить икру холодным способом

Ингредиенты:

икра - 500 г;

соль - 100 г;

вода - 1 стакан.

Икру промыть несколько раз, нарезать на кусочки и аккуратно отделить пленки. Переложить икринки в большую миску и промыть несколько раз, пока вода не будет чистой. Затем посолить икру и влить стакан холодной воды. Аккуратно перемешать и оставить на 15 минут. Откинуть икру на дуршлаг и оставить ещё на 1 час в холодильнике. После этого закуска готова.

Готовая икра на вкус может показаться вам пересоленной. Есть два способа сделать её малосольной:

Готовую икру залейте икру свежим холодным пивом в объеме один к одному и подождите, пока напиток впитается в икринки. Соль уйдет наполовину.

Поставьте икру в пластиковом контейнере в морозилку на неделю, затем разморозьте в холодильнике. Выложите в стеклянную емкость и залейте чаем без сахара и чаинок на 10 минут. Слейте чай и получите малосольную икру.

Ранее мы писали, как засолить рыбу в домашних условиях, чтобы получилось не хуже, чем в магазине.

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