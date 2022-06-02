Пашот - это особая техника приготовления яичницы.

Яйцо пашот - это техника приготовления яйца, при котором белок отваривается, а желток становится жидким и кремообразным. Чтобы приготовить такое блюдо, яйцо разбивают в кастрюлю с кипящей водой и варят несколько минут.

Яйцо пашот прекрасно сочетается с овощами, рыбой, морепродуктами, кашей или бутербродом. Это легкий и питательный завтрак. При разрезании желток вытекает из яйца и обволакивает другие ингредиенты.

Как приготовить яйцо пашот - классический способ

Яйцо - 1 шт.

Вода - 500 мл.

Уксус - 1 чайн. л.

Соль - щепотка.

Воду налить в кастрюле и довести до кипения. Убавить огонь, чтобы кипение было очень слабым. Добавить в воду соль и уксус. Одно яйцо аккуратно разбить в миску, не повредив желток. В воде сделать круговые движения ложкой, чтобы получился водоворот.

Аккуратно перелить яйцо в центр водоворота. Слегка приподнять яйцо снизу, чтобы оно не прилипло ко дну. Варить пашот 3-4 минуты и достать шумовкой. Яйцо посолить и поперчить сверху, и сразу подавать к столу.

Как приготовить яйцо пашот в пленке

Для приготовления яйца пашот первым способом нужны везение и сноровка. Нередко яйца в такой технике распадаются или разрываются. Приготовление яйца пашот в пленке считается менее изысканным, но очень простым - справятся даже новички.

Поставьте на огонь кастрюлю с водой и доведите до кипения, затем немного убавьте огонь. Отрежьте большой кусок пищевой пленки и смажьте с одной стороны растительным маслом (это нужно, чтобы яйцо не прилипло к пленке). Аккуратно разбейте яйцо на смазанную сторону пленки. Соберите пленку в мешочек и завяжите ниткой или узлом. Опустите мешочек с яйцом в кипящую воду и варите в течение 3 минут.

Как сделать яйцо пашот в микроволновке

Это самый простой способ сделать яйцо пашот. Для него не требуется никаких усилий - достаточно лишь найти подходящую посуду.

Возьмите глубокую и небольшую диаметром миску, которая подходит для использования в микроволновке. Залейте водой наполовину. Добавьте столовую ложку уксуса и щепотку соли. Сделайте в воде водоворот ложкой. Аккуратно разбейте яйцо в миску и сразу поставьте в микроволновку на 1 минуту при мощности 800 Вт.

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