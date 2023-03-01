Чипсы из лаваша - полезная и очень вкусная альтернатива картофельным чипсами.

Большинство детей неравнодушны к картофельным чипсам, да и взрослые не против ими перекусить. Но всем известно, что чипсы очень вредные и чудовищно калорийные. Однако есть полезная альтернатива - домашние чипсы из лаваша. Это лакомство можно дать ребенку с собой в школу или на прогулку - он даже не поймет, из чего такие чипсы сделаны.

Чипсы из лаваша в духовке, в микроволновке и на плите

Ингредиенты:

лаваш свежий тонкий - 1 лист или 100 г;

оливковое масло - 2 ст.л.:

укроп - 10 г;

чеснок - 1 зубчик;

твердый сыр - 30 г;

соль, специи по вкусу.

Подготовьте ингредиенты для заправки чипсов. Это могут быть любые специи, которые вам нравятся. Можно взять молотый чили, если хотите сделать острые чипсы. Оливковое масло можно заменить сметаной. Лаваш обязательно должен быть свежим.

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Лаваш нарезать на квадраты или треугольники. Укроп мелко нарезать, чеснок натереть на мелкой тёрке. Смешать ингредиенты для соуса: оливковое масло, укроп, тертый сыр, чеснок, соль, специи.

Приготовление в духовке

Противень для выпечки застелить пергаментом и выложить кусочки лаваша. Смазать каждый кусочек соусом с помощью силиконовой кисточки.

Поставить противень в разогретую до 180° духовку. Чипсы из лаваша готовятся очень быстро - 3-5 минут. Вытяните чипсы, когда они станут золотистыми.

Приготовление в микроволновке

Окуните каждый чипс из лаваша в пряную смесь с оливковым маслом и укропом. Выложите в посуду, которая подходит для микроволновки. Готовьте чипсы в микроволновке 3 минуты при мощности 800 Вт.

Приготовление на плите

Вырежьте из пергамента круг, который помещается в сковороду. Застелите сковороду бумагой и нагрейте. Лаваш окуните в пряную смесь и выложите на горячую сковородку. Пожарьте чипсы несколько минут до золотистого цвета.

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