УНИАН научит, как запечь сало в духовке. Такая закуска не оставит равнодушными никого из ваших гостей и родных.

Украинцев трудно удивить салом. А как насчет запеченного сальца с ароматными специями, горчицей и чесноком? Уверены, что такой рецепт точно понравится вашим близким и гостям.

Ранее мы писали, как правильно выбрать сало чтобы оно было свежим и качественным, а сегодня расскажем, как запечь сало в духовке в фольге.

Сало - продукт, который охотно впитывает в себя многообразие вкусов и ароматов. Поэтому сало запеченное в рукаве и фольге всегда будет сочным и будет иметь насыщенный вкус. Главное - правильно подобрать специи.

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Как вкусно запечь сало - рецепт

Для этого рецепта вы можете выбрать любой кусок сала, который вы любите. Подойдет и сало с мясными прослойками. Впрочем, изюминкой этого рецепта являются специи.

Для приготовления понадобятся:

сало - 1 кг;

соевый соус - 50 мл;

чеснок - четыре крупных зубца;

перец черный горошком по вкусу

горчица - 3 ст. л;

молотый имбирь - 0.5 ч. л;

смесь специй к мясу - 0.5 ч. л.

Запеченное сало в духовке в фольге не требует много времени и процессов. Вы справитесь за несколько шагов.

Сало моем и обсушиваем с помощью бумажного полотенца. Обсыпаем молотым имбирем и кладем в соевый соус на час, периодически переворачивая кусок с одной стороны на другую. Вынимаем замаринованное сало и делаем на нем надрезы, вставляем туда кусочки чеснока и горошинки перца. Натираем горчицей и обсыпаем специями.

Плотно заворачиваем сало в несколько слоев фольги шкуркой вниз, запекаем в духовке при 180 °C 1 час. Разверните фольгу в конце готовки для того, чтобы корочка зарумянилась. Для этого достаточно 7-10 минут. Вуаля - вкусная закуска из сала готовая к подаче. Удивляйте гостей презентацией в украинском стиле с луком, гренками и горчицей.

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