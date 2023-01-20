Украинцев трудно удивить салом. А как насчет запеченного сальца с ароматными специями, горчицей и чесноком? Уверены, что такой рецепт точно понравится вашим близким и гостям.
Ранее мы писали, как правильно выбрать сало чтобы оно было свежим и качественным, а сегодня расскажем, как запечь сало в духовке в фольге.
Сало - продукт, который охотно впитывает в себя многообразие вкусов и ароматов. Поэтому сало запеченное в рукаве и фольге всегда будет сочным и будет иметь насыщенный вкус. Главное - правильно подобрать специи.
Как вкусно запечь сало - рецепт
Для этого рецепта вы можете выбрать любой кусок сала, который вы любите. Подойдет и сало с мясными прослойками. Впрочем, изюминкой этого рецепта являются специи.
Для приготовления понадобятся:
- сало - 1 кг;
- соевый соус - 50 мл;
- чеснок - четыре крупных зубца;
- перец черный горошком по вкусу
- горчица - 3 ст. л;
- молотый имбирь - 0.5 ч. л;
- смесь специй к мясу - 0.5 ч. л.
Запеченное сало в духовке в фольге не требует много времени и процессов. Вы справитесь за несколько шагов.
Сало моем и обсушиваем с помощью бумажного полотенца. Обсыпаем молотым имбирем и кладем в соевый соус на час, периодически переворачивая кусок с одной стороны на другую. Вынимаем замаринованное сало и делаем на нем надрезы, вставляем туда кусочки чеснока и горошинки перца. Натираем горчицей и обсыпаем специями.
Плотно заворачиваем сало в несколько слоев фольги шкуркой вниз, запекаем в духовке при 180 °C 1 час. Разверните фольгу в конце готовки для того, чтобы корочка зарумянилась. Для этого достаточно 7-10 минут. Вуаля - вкусная закуска из сала готовая к подаче. Удивляйте гостей презентацией в украинском стиле с луком, гренками и горчицей.