Лысюк баллотировался в Раду в составе "Слуги народа".

Звезда ТВ-шоу "Следствие ведут экстрасенсы", экс-нардеп "Слуги народа" Андрей Лысюк стал заместителем главы Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Об этом в Facebook сообщил спикер Inform Napalm Михаил Макарук.

Он отметил, что Лысюк работал в охране бывшего депутата Сергея Тигипко и избирался в Раду в составе президентской фракции "Слуга народа".

В 2019-м он отказался от мандата в пользу военной службы. Тогда Лысюк уверял, что так больше принесет пользы государству.

Читайте такжеПритула заявил о создании собственной политической партииКак отмечает движение "Честно", Лысюк был главой урегулирования проблемных активов в рамках юридического департамента ПАО "Проминвестбанк".

Окончил юридический факультет Академии СБУ. Подполковник СБУ.

Ранее работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ.

В шоу "Следствие ведут экстрасенсы" сыграл роль эксперта-криминалиста.

В 2020 году стало известно, что глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия участвовал в шоу "Битва экстрасенсов" на СТБ.

А бывший министр культуры и экс-глава правления СТБ Владимир Бородянский, в свою очередь, откровенно признался, что шоу с экстрасенсами, выходившее под его руководством, является продуктом, который позволял коммерческому вещателю "увеличить свои доходы".

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Автор: Яна Ставская