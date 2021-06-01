Немало домов здесь занимают и чиновники аж 20-летней давности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выселить из государственных домов Конча-Заспы и Пущи-Водицы "непонятных людей".

Это заявление главы государства, как говорится в сюжете программы "Гроші", пощекотало нервы пользователям госдач, которые годами тихонько живут в хоромах за счет украинцев.

Читайте такжеЗеленский заверил, что его родственники не будут жить на госдачах в Конча-Заспе и Пуще-Водице"Ведь фактически это заявление уровня " с вещами на выезд!" для настоящих экс-випов, в том числе Богатыревой, Табачника и других... Примечательно, что и сам президент сейчас проживает в Конча-Заспе... Но ведь кто станет первым "топ-выселенцем"?",- интересуются журналисты программы.

Как говорится в сюжете, о большинстве здешних жителей большинство даже и не слышали. Немало фамилий совпадают с фамилиями топ-чиновников. Так что, вполне возможно, это их родственники.

Немало домов здесь занимают и чиновники аж 20-летней давности: бывший спикер Александр Мороз, вице-премьер Владимир Семиноженко, нардеп Ефим Звягильский, экс-глава столицы Александр Омельченко и многие другие. Ведь дачу дают в аренду аж на 49 лет. Новых лиц ощутимо меньше.

"Экс-генпрокурор Вячеслав Пискун признался, что жил здесь с 2002 года и платил только 5 тыс. грн в месяц. Божится, что так мало лишь потому, что делал ремонт за собственные деньги", - напомнили журналисты.

Позже чиновников заставили платить уже больше: половину стоимости аренды и коммунальных услуг. Например, вице-премьер времен Порошенко Геннадий Зубко в этом году платит 104 тыс. грн в месяц. Но это все равно ниже коммерческой стоимости имений в "золотой" Конча-Заспе.

"Списки на выселение обещают опубликовать уже на этой неделе, а освобожденные дачи перепрофилировать для тех, кто в этом нуждается больше всего", - подытожили журналисты.

"Великое переселение" из резиденций в Пуще-Водице и Конча-Заспе

14 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил провести аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, в том числе почти 400 гектаров заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.

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Автор: Ольга Робейко