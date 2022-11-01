Подоляк сказал, что Путин хочет видеть себя "царем горы".

Российский президент Владимир Путин все еще надеется, что получит "особое приглашение" в G20.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в микроблоге Twitter.

"Что говорит демарш Российской Федерации из зерновой инициативы? В Кремле до сих пор надеются на особое приглашение в #G20. Путин хочет видеть себя царем горы, а других лидеров на коленях. Но его ждет прощание с иллюзиями", - написал он.

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Подоляк подчеркнул, что никто не должен сесть за стол с тем, кто совершает геноцид граждан другой страны.

Зерновая сделка: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировке портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции.

Документ предусматривал, что на экспорт зерна выделяется 120 дней с возможностью пролонгации срока действия.

Ранее сообщалось, что в рамках "зерновой инициативы" уже 397 судов экспортировали через порты Большой Одессы 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

29 октября в Минобороны РФ обвинили специалистов Военно-Морских сил Великобритании в причастности к атаке на Черноморский флот и объявили о выходе из зерновой сделки.

31 октября они сказали, что Россия не выходит из соглашений по экспорту украинского зерна, а "приостанавливает их действие".

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