Он предупредил, что срыв поставок украинского зерна может привести к росту цен и даже "голодным бунтам" в Африке.

Ударами по украинским портам российские оккупанты хотят заставить Запад к "зерновым" переговорам.

Об этом заявил военный аналитик полковник Петр Черник, передает Military Media Center. "Россияне хотят принудить коллективный Запад сесть с ними за стол переговоров в части зернового соглашения", - высказал мнение Черник.

"Они сильно поднимают ставки", - добавил он. По словам аналитика, россияне оказывают давление, поскольку понимают, что украинские зернобобовые составляют значительную часть мировой потребности.

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Поэтому срыв поставок украинского зерна может привести к росту цен и даже "голодным бунтам" на африканском континенте.

"Именно так россияне действуют. В их шкале логики – это абсолютно оправданные действия", - сказал аналитик. При этом он выразил сомнение, что Кремль достигнет желаемого результата.

Зерновая сделка

Россия вышла из зернового соглашения 17 июля и сразу начала бить по портовой и зерновой инфраструктуре на юге Украины. При этом недавно россияне провели форум Россия-Африка, где пытались заверить, что обеспечат африканские страны продовольствием и без украинского зерна.

Сегодня же турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны между прочим обсуждали и зерновое соглашение.

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