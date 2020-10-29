Холоднюк занимал должность председателя Государственной судебной администрации с апреля 2014 года.

Высший совет правосудия освободил от должности председателя Государственной судебной администрации Украины Зеновия Холоднюка по собственному желанию.

Об этом сообщается на сайте Высшего совета правосудия.

"21 октября 2020 года в Высший совет правосудия поступило заявление Зеновия Холоднюка об освобождении его от занимаемой должности по собственному желанию. Руководствуясь статьей 153 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьей 34 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" и статьей 86 Закона Украины "О государственной службе", 29 октября 2020 года Высший совет правосудия решил уволить Холоднюка Зеновия Васильевича с должности председателя Государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Холоднюк занимал должность председателя ГСА Украины с 25 апреля 2014 года в соответствии с решением Совета судей Украины.

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Подозрение Холоднюку: что известно

Холоднюку объявлено подозрение по делу о вынесении заказных решений Окружным административным судом Киева.

17 июля состоялись обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации (ГСА).

По результатам следственных действий детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку.

Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. По данным следствия, эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

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Автор: Дмитрий Хилюк