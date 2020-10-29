Высший совет правосудия освободил от должности председателя Государственной судебной администрации Украины Зеновия Холоднюка по собственному желанию.
Об этом сообщается на сайте Высшего совета правосудия.
"21 октября 2020 года в Высший совет правосудия поступило заявление Зеновия Холоднюка об освобождении его от занимаемой должности по собственному желанию. Руководствуясь статьей 153 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьей 34 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" и статьей 86 Закона Украины "О государственной службе", 29 октября 2020 года Высший совет правосудия решил уволить Холоднюка Зеновия Васильевича с должности председателя Государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020 года", - говорится в сообщении.
Холоднюк занимал должность председателя ГСА Украины с 25 апреля 2014 года в соответствии с решением Совета судей Украины.
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Подозрение Холоднюку: что известно
- Холоднюку объявлено подозрение по делу о вынесении заказных решений Окружным административным судом Киева.
- 17 июля состоялись обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации (ГСА).
- По результатам следственных действий детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку.
- Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.
- По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. По данным следствия, эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.
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