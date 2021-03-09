Глава государства назвал такие СМИ "вредным спамом" и вирусами.

Президент Владимир Зеленский считает, что стране нужно немедленно заняться противодействием влиянию на общество каналов, пропагандирующих риторику Кремля.

Об этом он сообщил на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм" в Киеве.

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Глава государства назвал такие СМИ "вредным спамом" и вирусами.

"Это искусственно созданные так называемые "лидеры мнений", которым из Испании лучше видно, как жить в Украине. Это средства массовой дезинформации, которые прикрывают свободой слова диверсии по инструкциям агрессии", - отметил он.

Также Зеленский предупредил, что власти продолжат политику блокирования этих каналов.

"Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было бы увидеть только телевизионную, испытательную таблицу, а в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан", – подчеркнул президент.

Он подытожил, что дальнейшими задачами государства и общества будет осознание "всех угроз информационной безопасности" и поиск путей противодействия им уже сегодня.

Запрет телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением СНБО, со стороны Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

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Автор: УНИАН