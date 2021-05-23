Основными темами форума будут конкурентоспособность аграрного бизнеса, влияние рынка земли на деятельность фермеров и инструменты предоставления государственной помощи аграриям.

Президент Владимир Зеленский 24 мая примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", который состоится в Киеве 24-26 мая.

Об этом говорится сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что к работе форума присоединятся члены правительства, народные депутаты, представители дипломатических учреждений, международных организаций и иностранные эксперты.

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Основными темами мероприятия будут конкурентоспособность аграрного бизнеса, влияние рынка земли на деятельность фермеров и инструменты помощи государства аграриям.

Во время форума также обсудят вопросы управления территориями в условиях рынка земли и диджитализацию земельных отношений.

Кроме того, будут представлены возможности национальной инфраструктуры геопространственных данных, землеустройства и картографии, а также новый инструмент для громад - Геопортал.

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Автор: Татьяна Поляковская