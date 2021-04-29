Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти".
Соответствующий указ №180/2021 от 29 апреля опубликовано на сайте главы государства.
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"Согласно ст. 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение СНБО Украины от 15 апреля 2021 года "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти", - говорится в документе.
Контроль за выполнением этого решения возложен на секретаря СНБО.
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