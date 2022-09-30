Глава государства заявил, что преступная амбиция России на покорение разных народов Европы и Азии ломается в Украине.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что вся территория Украины будет освобождена из-под российской оккупации.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

"Сегодня мы здесь, в Киеве, в сердце нашей страны, делаем решительные шаги для безопасности всего сообщества свободных народов. Мы видим, кто нам угрожает. Кто готов убивать и калечить. Кто не останавливается перед любой дикостью только бы распространить свою зону контроля", - заявил Зеленский. Видео дня

Президент напомнил, что 24 февраля состоялся первый полномасштабный удар, который Россия нанесла по Украине.

"Россия не остановилась бы на наших границах, если бы мы ее не остановили. Другие государства были бы под ударом: страны Балтии, Польша, Молдова и Грузия, Казахстан. Россия претендовала на покорение разных народов Европы и Азии. Претендовала еще полгода назад. Эта преступная амбиция ломается в Украине. Она была сломана под Киевом и Черниговом, в "Азовстале", в Сумской и Харьковской областях, на Змеином. Она будет сломана на Донбассе и на юге Украины, когда мы освободим их. Обязательно в Крыму - в свободном, украинском Крыму", - подчеркнул Зеленский.

"Вся территория нашей страны будет освобождена от этого врага, врага не только Украины, но и самой жизни, человечности, закона и правды. Россия уже знает это. Чувствует нашу мощь. Видит, что именно здесь в Украине мы доводим силу наших ценностей, и именно поэтому она спешит, устраивает этот фарс и попытки аннексии, пытается украсть то, что ей не принадлежит. Хочет убийствами, пытками, шантажом и ложью переписать историю и перерисовать границы", - подчеркнул глава и заверил, что Украина этого не допустит.

Выступление Зеленского: детали

30 сентября Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ.

Глава государства подчеркнул, что "только путь усиления Украины и изгнания оккупантов со всей ее территории возвращает мир".

Зеленский заверил, что Украина была и остается лидером в переговорных усилиях.

Вас также могут заинтересовать новости: