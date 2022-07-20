Президент поблагодарил их за оборонную поддержку и гуманитарную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом и министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.

Как президент сообщил в Telegram, он встретился с министрами в Киеве.

"Содержательная встреча с министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом и министром иностранных дел Чехии Яном Липавским. Спасибо за искреннее отношение и солидарность с нашими людьми, мощную оборонную поддержку и гуманитарную помощь. Ценим, что в нашей борьбе за свободу вы рядом с Украиной", - отметил Зеленский.

Война в Украине:

Сегодня, 20 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с главами МИД Австрии Александером Шалленбергом и Чехии Яном Липавским в Киеве, что Австрия и Чехия верят в возможность победы Украины в войне, которую против украинского народа и украинской государственности развязала Российская Федерация.

В свою очередь глава МИД Австрии отметил, что совместный с чешским коллегой визит в Киев является сигналом солидарности от стран Центральной Европы.

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