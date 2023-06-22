Евгения Кравчук отметила, что члены Ассамблеи осудили подрыв россиянами Каховской ГЭС.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о политических последствиях войны Российской Федерации против Украины. ПАСЕ поддержала присоединение Киева к НАТО и украинскую "формулу мира".

Член делегации Украины в ПАСЕ Евгении Кравчук в Facebook сообщила, что резолюцию поддержали 80 членов Ассамблеи.

О чем идет речь в документе:

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призывает государства-члены Совета Европы, которые являются членами НАТО, поддержать членство Украины в НАТО;

осуждает разрушение Каховской дамбы 6 июня, что подтверждает варварство путинской военной машины и является военным преступлением и экоцидом;

поддерживает формулу мира президента Владимира Зеленского и приветствует создание Реестра ущерба, причиненного агрессией РФ;

подтверждает, что российское руководство безрассудно угрожает ядерной войной и использует оккупацию Запорожской АЭС с целью шантажа вопреки Конвенции о ядерной безопасности и режиму гарантий МАГАТЭ, членом которого является Россия;

будет продолжать прилагать усилия по созданию международного механизма компенсации и Специального трибунала по преступлению агрессии России, а также для усиления санкционного давления и международной изоляции государства-агрессора;

отмечает, что международная ответственность должна распространяться на все частные военные компании, муртадов и союзников РФ, совершающих преступления на территории Украины, включая группу "Вагнера" и вооруженные силы Кадырова;

призывает создать публичный реестр компаний и физических лиц, работающих в интересах России и причастных к обходу санкций.

Украина в НАТО - последние новости

11-12 июля в Литве состоится саммит НАТО. Президент Владимир Зеленски отметил, что ожидает получить гарантии безопасности от НАТО.

Европарламент, страны Балтии и Польша выступили за предоставление Украине приглашения в Альянс. В свою очередь генсек Йенс Столтенберг заявил, что приглашения в Вильнюсе не будет.

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