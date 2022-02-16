Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию обеспечения государственной безопасности.
Соответствующий указ №56/2022 от 16 февраля "О решении Совета нацбезопасности и обороны от 30 декабря 2021 года "О стратегии обеспечения государственной безопасности" опубликован на сайте главы государства.
Поэтому президент постановил ввести в действие соответствующее решение СНБО и утвердить стратегию обеспечения государственной безопасности.
В частности, в тексте стратегии говорится, что Российская Федерация для реализации собственных стратегических целей в Украине, в том числе компрометации ее государственности, продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки.
"Оккупационная администрация РФ, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и подконтрольные РФ самопровозглашенные органы, которые узурпировали выполнения властных функций на временно оккупированных территориях Украины, грубо нарушают принципы и нормы международного права и свободы человека и гражданина, их деятельность угрожает государственной безопасности Украины", - говорится в документе.
Кроме того, в документе отмечается, что "деструктивная пропаганда как снаружи, так и внутри Украины, используя общественные противоречия, разжигает вражду, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство".
Зеленский поручил Кабинету министров утвердить план мероприятий по реализации стратегии и обеспечить его выполнение с участием субъектов обеспечения государственной безопасности.
Контроль за выполнением решения СНБО возложен на его секретаря Алексея Данилова.
Угроза наступления России
Россия сосредоточила у границ Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.
Комментируя методы ведения россиянами войны, пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки в январе перечислила возможные провокации со стороны РФ во время обострения на границе: в частности, информационные атаки и спецоперации против своих сил на Донбассе.
15 февраля МО РФ заявило о якобы начале отвода войск в места постоянной дислокации. Хотя в НАТО признаков этого не видят.
По данным аналитиков CIT, Россия наоборот наращивает наступательные позиции вокруг Украины.
Эстонская разведка подтверждает, что угроза нападения остается, по меньшей мере, до конца февраля.