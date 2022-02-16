Президент поручил Кабинету министров утвердить план мероприятий по реализации данного документа.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию обеспечения государственной безопасности.

Соответствующий указ №56/2022 от 16 февраля "О решении Совета нацбезопасности и обороны от 30 декабря 2021 года "О стратегии обеспечения государственной безопасности" опубликован на сайте главы государства.

Поэтому президент постановил ввести в действие соответствующее решение СНБО и утвердить стратегию обеспечения государственной безопасности.

В частности, в тексте стратегии говорится, что Российская Федерация для реализации собственных стратегических целей в Украине, в том числе компрометации ее государственности, продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки.

"Оккупационная администрация РФ, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и подконтрольные РФ самопровозглашенные органы, которые узурпировали выполнения властных функций на временно оккупированных территориях Украины, грубо нарушают принципы и нормы международного права и свободы человека и гражданина, их деятельность угрожает государственной безопасности Украины", - говорится в документе.

Кроме того, в документе отмечается, что "деструктивная пропаганда как снаружи, так и внутри Украины, используя общественные противоречия, разжигает вражду, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство".

Зеленский поручил Кабинету министров утвердить план мероприятий по реализации стратегии и обеспечить его выполнение с участием субъектов обеспечения государственной безопасности.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на его секретаря Алексея Данилова.

Угроза наступления России

Россия сосредоточила у границ Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

Комментируя методы ведения россиянами войны, пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки в январе перечислила возможные провокации со стороны РФ во время обострения на границе: в частности, информационные атаки и спецоперации против своих сил на Донбассе.

15 февраля МО РФ заявило о якобы начале отвода войск в места постоянной дислокации. Хотя в НАТО признаков этого не видят.

По данным аналитиков CIT, Россия наоборот наращивает наступательные позиции вокруг Украины.

Эстонская разведка подтверждает, что угроза нападения остается, по меньшей мере, до конца февраля.

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