ООН не способна защитить Украину, если российский диктатор после войны снова вырвет напасть на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина не рассматривает возможную миссию от Организации Объединенных Наций как альтернативу военному иностранному контингенту или гарантиям безопасности после прекращения войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петером Павелом в Киеве.

"При всем уважении - ООН нас не защитит от оккупации или желания Путина прийти снова. Мы не видим ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности", - подчеркнул Зеленский.

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В то же время, как сообщил президент, Украина поддерживает разумные, логичные отношения с Организацией Объединенных Наций, с ее представителями и генеральным секретарем Антониу Гутерришем.

"Но, ООН не может быть альтернативой гарантиям безопасности, потому что в ООН не будет никакого мандата защищать Украину, если Путин снова придет с войной к нам", - сказал Зеленский.

Также президент Украины добавил, что возникает вопрос, будет ли такой мандат на защиту Украины у военного контингента, идея которого сейчас обсуждается.

"Пока нет ответа на этот вопрос. Но безусловно, когда есть понятные войска, есть ПВО и есть корабли, есть самолеты и есть серьезная армия, есть реальная разведка наших партнеров в Украине - безусловно, пойти против такой инфраструктуры очень опасно для россиян. Будут ли россияне бояться ООН? - Они этой войной нарушили все. Поэтому, я не думаю, что они будут бояться. Мы не рассматриваем албтернативу. В помощь коалиция хочет - мы готовы обсуждать", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, Зеленский рассказал, что на следующей неделе в Париже состоится встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"На следующей неделе у нас есть двусторонняя встреча, большая встреча с президентом Макроном. У нас есть много вопросов. Я надеюсь, что у нас будет хороший результат этой встречи", - сообщил Зеленский.

Кроме этой встречи еще состоится важный саммит "Коалиции желающих". По его словам, будет серьезное представительство от разных стран.

"Действительно, будем говорить о стратегии гарантий безопасности для Украины после окончания войны, и недопущения второй волны, а можем уже сказать третьей волны оккупации со стороны Российской Федерации и их агрессивных действий", - отметил Зеленский.

Как добавил президент, речь идет о военном контингенте.

"Также мы будем говорить о том, как поддерживать украинскую армию, и как это будет выглядеть, сама инфраструктура контингента - где, сколько и кто готов готов готов быть в коалиции желающих, а кто пока не готов", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что хотел бы, чтобы после встречи коалиции желающих удалось "выйти с какой-то конкретикой".

Повестка дня встречи обсуждалась с Макроном.

По данным издания The Telegraph, президент Франции Эммануэль Макрон изучает различные сценарии, которые могли бы заменить отправку европейского военного контингента в Украину. К разработке этого плана привлечен также премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Другие новости о миротворцах

Ранее УНИАН сообщал, что Макрон предлагает создание миссии под эгидой ООН, которая могла бы предотвратить новое нападение России на Украину в случае достижения мирного соглашения. Он изучает различные сценарии, которые могли бы заменить отправку европейского военного контингента в Украину.

Кроме того, в МИД признались, чего не хватает для прибытия миротворцев. Самым главным фактором в этом вопросе является прогресс в мирных переговорах между Украиной и Россией.

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