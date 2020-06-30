Стало известно, за кого бы проголосовали украинцы, если б сейчас состоялись выборы - опрос

Сейчас Зеленский продолжает возглавлять рейтинг возможных кандидатов на пост президента Украины, на втором месте – председатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Бойко.

Действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 70% украинцев в случае проведения в конце июня второго тура президентских выборов, в который бы вышел и экс-президент Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года.

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Отмечается, что если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский - 25% среди всех респондентов, или 35% тех, кто принял бы участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Также выразили намерение проголосовать за Юрия Бойко соответственно 15% и 20%, за Порошенко соответственно 11% и 16%, за Юлию Тимошенко соответственно 6% и 8%, за Игоря Смешко 3% и 4%, за Анатолия Гриценко 2% и 3%, за Руслана Кошулинского соответственно 1% и 2%, за Александра Вилкула 1% и 2%, а за Олега Ляшко 1% и 1%.

При этом сообщается, что в случае проведения второго тура президентских выборов, в него, как и в 2019 году, вышли бы Зеленский и Порошенко. За Зеленского проголосовали бы 41% среди всех респондентов, или 70% тех, кто принял бы участие в голосовании и определился, за кого будет голосовать, за Порошенко соответственно 16% и 30%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос проведен в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке представительства «Фонда Фридриха Науманна за свободу» в Украине.

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