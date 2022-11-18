Лидеры государств приветствовали продление зернового соглашения.

Президент Владимир Зеленский заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности в мире, сообщил он в Twitter.

"В телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом приветствовали продление зернового соглашения. Поблагодарил за поддержку нашей инициативы Grain From Ukraine. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности. Также обсудили безопасность и энергетическое сотрудничество", - заявил Зеленский.

Зерновая сделка - что известно

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Пивденный" и создании безопасных маршрутов.

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1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать вывоз продовольствия.

2 ноября РФ объявила, что возвращается к выполнениям обязательств в рамках "зернового соглашения".

17 ноября стало известно, что реализация "зерновой инициативы" продлена еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами выполнения этой инициативы.

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