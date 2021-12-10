Президент говорит, что общество не поддерживает дестабилизационные шаги некоторых группировок.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что общество не поддерживает дестабилизационные шаги некоторых группировок.

В интервью телеканалу 1+1, отвечая на вопрос относительно возможного переворота, который, по его словам, планировался на 1-2 декабря при возможном участии бизнесмена Рината Ахметова, он отметил:

"Я не готов об этом говорить".

При этом он добавил, что "о таких вещах нельзя говорить". Впрочем, далее Зеленский все-таки сказал: "Я думаю, что у людей глобально планы не изменились. Я думаю некоторые люди получили коммуникацию со стороны и наших стратегических партнеров. Отдельные имели диалоги, получили определенные сигналы. Я думаю, что немножечко изменили свои планы".

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Зеленский отметил, что очень рад, что общество не поддерживает такие "дестабилизационные шаги некоторых группировок".

"И очень счастлив, что те группировки увидели, что общество не поддерживает их", - добавил президент.

При этом отметил, что "мы следим за ситуацией очень тщательно".

"Госпереворот" в Украине - что известно

26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации относительно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в осуществлении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря.

Американский президент Джо Байден выразил беспокойство в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в стране госпереворота.

Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что со временем ситуация с держпереворотом станет предметом закрытого заседания Комитета безопасности Верховной Рады Украины.

Автор: Надя Пришляк