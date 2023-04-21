Глава государства подчеркивает, что каждое мероприятие и каждые переговоры должны давать конкретную помощь обороне Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля провел специальное совещание по международным мероприятиям, которые должны состояться в ближайшие недели и месяцы.

"Мы детально прорабатываем содержание каждого мероприятия. У Украины и наших воинов нет времени на формальную политику и любые непрактичные вещи", - сообщил глава государства в видеообращении.

Зеленский отметил, что каждое мероприятие, каждые переговоры и встречи должны дать конкретную помощь обороне, должны конкретно усиливать украинских воинов и защиту украинских ценностей.

"Оружие и снаряды для наших воинов, устойчивость для нашей экономики, реальная подготовленность к любым сценариям - все это абсолютно предметно. Так было и так будет", - сказал президент.

Заседание Ставки президента

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки главнокомандующего заявил, что украинские военные владеют информацией обо всех планах россиян в ближайший период. На Ставке также обсудили вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями.

На одном из предыдущих заседаний Ставки также поднимался вопрос обеспечения Сил обороны вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства.

11 апреля Зеленский обсудил с разведкой и военными ситуацию на фронте и планы россиян в ближайшей перспективе. Также участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами.

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