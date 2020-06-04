Зеленский прокомментировал назначение Ткаченко на должность министра культуры

Зеленский заявил, что работал с Ткаченко много лет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Александр Ткаченко является опытным человеком в сфере культуры и работает в ней всю свою жизнь.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил журналистам в Хмельницкой области до назначения Верховной Радой Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.

На вопрос, как он оценивает кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры, Зеленский ответил: «Нормально. Он опытный человек, мы с ним работали много лет, он в этой сфере всю свою жизнь».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июня, Верховная Рада назначила Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики Украины.

Ткаченко был избран в парламент по списку партии "Слуга народа", возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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