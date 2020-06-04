Сегодня Верховная Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.

Александр Ткаченко досрочно сложил полномочия народного депутата Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что депутат, в случае назначения членом правительства, досрочно слагает свои полномочия.

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Парламент поддержал заявление Ткаченко о сложении депутатских полномочий. «За» проголосовали 299 народных депутатов.

После этого Ткаченко принял присягу члена Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июня, Верховная Рада назначила Ткаченко на пост министра культуры и информационной политики Украины.

Ткаченко был избран в парламент по списку партии "Слуга народа", возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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