Александр Ткаченко досрочно сложил полномочия народного депутата
Александр Ткаченко досрочно сложил полномочия народного депутата Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что депутат, в случае назначения членом правительства, досрочно слагает свои полномочия.
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Парламент поддержал заявление Ткаченко о сложении депутатских полномочий. «За» проголосовали 299 народных депутатов.
После этого Ткаченко принял присягу члена Кабинета министров Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июня, Верховная Рада назначила Ткаченко на пост министра культуры и информационной политики Украины.
Ткаченко был избран в парламент по списку партии "Слуга народа", возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.
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