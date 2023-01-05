Итальянские СМИ рассказали, почему УПЦ МП привлекла внимание СБУ и за что ее не любят власти.

Авторитетная итальянская газета "Corriere della Sera" выпустила статью, посвященную Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Итальянские журналисты в своем материале откровенно потроллили наместника Лавры митрополита Павла.

Издание рассказывает о состоявшейся в Украине серии обысков в церквях и храмах, по итогам которых были задержаны десятки священнослужителей, подозреваемых в государственной измене.

Авторы материала отмечают, что на словах руководство УПЦ МП провозгласило "полную независимость" от РПЦ и осудило вторжение РФ, но не провозгласило "автокефалию", т.е. фактическую независимость от РПЦ.

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"И причина только одна: пророссийская УПЦ МП остается пророссийской", – говорится в статье.

Отдельно итальянские журналисты коснулись фигуры митрополита Павла (в миру Петр Лебедь), наместника Киево-Печерской Лавры. В статье он обозначен как "Padre Mercedes" ("Отец Мерседес"), что отсылает к его прозвищу "Паша-Мерседес", которое священнослужитель получил в Украине за любовь к дорогим немецким авто.

Издание отмечает, что митрополит был противником Евромайдана, является "заклятым врагом" столичного мэра Виталия Кличко и часто конфликтовал с журналистами.

"В 2021 году, по его собственному признанию, он не выдал полиции серийного убийцу, который убил 52 человека. Кроме того, в 2019 году Лебедь публично заявил, что Крым не является частью Украины. Почему "Паша Мерседес" сейчас не пользуется особой симпатией в столице, понять нетрудно", – пишет издание.

Обыски в Лавре и запрет УПЦ МП

В ноябре-декабре 2022 года СБУ провела серию обысков в помещениях УПЦ МП, включая Киево-Печерскую Лавру. В результате было найдено большое количество пророссийской литературы и крупные суммы наличных.

2 декабря президент Зеленский утвердил решение СНБО о запрете деятельности "религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ". Фактически решение направлено против УПЦ МП.

Тогда же стало известно о введении персональных санкций против лиц, связанных с этой организацией, в том числе против митрополита Павла.

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