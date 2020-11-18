Глава МИД Кулеба заявил, что ведомство уже работает над организацией этого визита.

Президент Владимир Зеленский пригласил новоизбранного президента Молдовы Майю Санду посетить Украину.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире «Сниданку з 1+1», информирует телеграм-канал МИД.

По его словам, Министерство иностранных дел Украины уже работает над организацией этого визита.

Кулеба также добавил, что первые два телефонных разговора новоизбранный президент Молдовы провела с лидерами Украины и Румынии, "что само по себе является знаковым".

Выборы президента Молдовы-2020

В Молдове 15 ноября состоялся второй тур выборов президента.

На них победу одержала кандидат от партии "Действие и солидарность", бывший премьер-министр Майя Санду. Ее соперником был действующий глава государства Игорь Додон.

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Автор: Инна Андалицкая