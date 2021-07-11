Компания-оператор "Северного потока-2" хочет ввести в эксплуатацию газопровод еще в этом году.

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" должны завершить до конца этого лета.

Об этом заявил руководитель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью изданию Handelsblatt, передает DW.

"Мы ожидаем, что строительные работы будут завершены до конца августа", - заявил Варниг.

Он добавил, что строительство трубопровода уже завершено на 98%, а цель компании - ввод его в эксплуатацию еще в этом году.

Также в компании добавили, что изучают возможности трубопровода для транспортировки водорода.

"Вполне реально, что не позже чем через 10 лет мы сможем добавлять водород в одну или обе нити и таким образом транспортировать его", - говорится в заявлении руководителя компании.

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Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкции против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск "Северного потока-2". По его словам, препятствовать этому проекту сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Зеленский убежден, что после запуска "Северного потока-2" Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

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Автор: Александр Топчий