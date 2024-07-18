У трапа самолета Зеленского встречал Залужный. В ходе визита будет подписано межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК.

Президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Об этом глава государств сообщил в Telegram. По его словам, страны европейского пространства в четвертый раз собираются на саммит Европейского политического сообщества обсудить общие темы и вызовы.

"Я прибыл в Великобританию для участия в саммите, двусторонних встреч с партнерами, подписания новых соглашений по безопасности. Отдельная программа - по нашим отношениям с Великобританией. Встречусь с Его Величеством Королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний", - отметил он.

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Зеленский проинформировал, что будет подписано межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК. Также в ходе визита стороны обсудят будущее оборонное сотрудничество и расширение наших возможностей защиты.

"С первых дней полномасштабного вторжения Великобритания была на шаг впереди в решимости по поддержке Украины. Именно такая решимость нужна, чтобы остановить российский террор", - добавил президент.

Заседание европейских лидеров в Лондоне

Издание Аpnews ранее писало, что лидеры со всей Европы собираются в английском загородном особняке в четверг на саммит, омраченный волнениями относительно того, останутся ли США надежным союзником, если Дональд Трамп получит второе президентство.

В частности, по данным издания, новоизбранный премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирает около 45 глав правительств для обсуждения вопросов миграции, энергетической безопасности и угрозы со стороны России, поскольку он стремится восстановить отношения между Великобританией и ее соседями из Евросоюза. Он расскажет собранию Европейского политического сообщества, что Великобритания планирует "взять на себя более активную и большую организаторскую роль на мировой арене", особенно помогая Украине бороться со вторжением России.

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