Гарантии безопасности для Украины должны быть союзническими, и международные партнеры заинтересованы в сильной украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия не имеет права вето на решение НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге.

Как отметил президент Украины, все рассчитывают, что Украине будут предоставлены союзнические гарантии безопасности от Европы, США и других желающих стран.

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"Все рассчитывают, что может быть тот или иной формат контингента. Некоторые скептические относительно контингента считают, что НАТО или 5-я поправка (5 статья Вашингтонского договора о создании Альянса - УНИАН) - крепче. Я могу сказать, что мы понимаем, что решение по НАТО или любому другому формату должно зависеть от союзников НАТО, но точно не от желания России, от ее видения, тем более от ее вето", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что у России нет никакой юридической силы, чтобы влиять на НАТО.

"Не надо им давать такой пас, чтобы у них была такая возможность", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства отметил положительные сигналы от близких союзников Украины. Отстаивается позиция о не уменьшении украинской армии, усиление украинского войска как гаранта безопасности Украины на сегодня, а в будущем - гаранта безопасности для европейского континента. "Все заинтересованы в сильной, не уменьшенной армии", - сказал Зеленский и добавил, что речь идет о партнерах, с которыми общается Украина.

По его словам, содержание и усиление украинской армии - это "обязанность всех нас" и что Украина самостоятельно сделать это не сможет, потому что это серьезная финансовая нагрузка.

Другие новости об Украине и НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что НАТО готовит Украине миллиарды долларов помощи и взносы в гарантии безопасности. "Замечательно пообщаться с Дональдом Трампом. США и НАТО становятся сильнее. Союзники по НАТО быстро увеличивают инвестиции в оборону. Уже объявлено о крупных расширениях, за которыми последуют другие", - отметил генсек НАТО.

Кроме того, Рютте назвал цену, которую НАТО заплатит за проигрыш Украины. По его словам, это будут "не миллиарды дополнительных расходов, а триллионы дополнительных расходов".

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