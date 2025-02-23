Президент Украины объяснил свою реакцию на слова Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его поддерживают 65% украинцев, а не 4%. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции. Как отметил Зеленский, дезинформация о 4% - это дело рук россиян.

"Поэтому я и сказал, что считаю, что это дезинформационная атака. Я не сказал, что это президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.). Я просто говорю, что у него есть те или иные источники. И мне кажется, что надо обратить внимание на приоритет. По моему мнению, приоритет - прямой диалог со мной", - сказал глава государства.

Он отметил, что его поддерживают 65% украинцев, а не 4%, и об этом свидетельствуют данные соцопросов.

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"Есть официальные те или иные платформы для соцопроса, которым все доверяют, и я бы на это обращал внимание. Это важно. Потому что 4%... и реальные 65% - сегодняшние цифры доверия украинцев ко мне, к президенту Украины, - это серьезная разница. Я считаю, что это не ошибка, это дезинформация, которая имеет влияние. И если не реагировать нашей стороне на это, будет появляться другая информация, как-то 500 млрд долл. долгов Украины перед США. Также опасные цифры", - заявил Зеленский.

Он отметил, что тезисы о 4%, о диктаторе, о 500 млрд, выборах - это опасные шаги по ослаблению Украины, общественного мнения украинцев и партнеров.

"Поэтому я и реагирую. Я реагирую не просто на слова президента США, я реагирую на этот сигнал, который идет от Америки", - подчеркнул президент.

Ответ Зеленского на заявление Трампа о 4% рейтинга доверия

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что именно Россия распространяет дезинформацию о низком рейтинге президента Украины, потому что хочет изменить его, но ей это не удастся.

Он отметил, что никогда не комментирует рейтинги. "Если комментировать рейтинги в отношении себя или других лидеров, то это может свидетельствовать, что идет какое-то политическое соревнование, идут выборы, а у нас такого нет", - сказал Зеленский.

По его словам, данные о 4% поддержки президента Украины являются дезинформацией.

"Она идет от России. Мы понимаем это, и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между США и Россией. К сожалению, президент Трамп, с большим уважением к нему относимся как к лидеру американского народа, который мы очень уважаем, который нас постоянно поддерживает, к сожалению, живет в этом дезинформационном пространстве", - сказал Зеленский.

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