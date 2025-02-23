Зеленский напомнил, что Украина в прошлом году произвела 2,2 млн FPV-дронов плюс 100 тыс. дальнобойных.

Без помощи США Украине будет нелегко сдерживать агрессора, в частности из-за того, что на определенные виды вооружения нужна американская лицензия. В то же время Украина развивает свой оборонный комплекс и имеет определенные успехи - произведено рекордное количество артсистем. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

В частности Зеленского спросили, что произойдет, если США перестанут помогать Украине, и хватит ли тогда помощи от ЕС.

"США - это не только деньги. Политическая поддержка важна очень, санкционная поддержка важна очень... Есть некоторое оружие, которое имеет лицензию Соединенных Штатов. Его (оружие - УНИАН) дают нам европейцы, например, те же Patriot, которые мы получаем... Кстати, от Германии получили больше, чем от любой страны, по системам Patriot. Но все равно лицензию на это дают Соединенные Штаты Америки. Поэтому я бы не хотел, чтобы мы были без этой помощи - без помощи Соединенных Штатов...", - сказал президент Украины.

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Зеленский добавил, что сейчас Украине удалось увеличить производство соответствующих видов вооружения, что тоже позволяет Украине как-то "выживать".

"Посмотрим... Пока новой помощи нет, а мы как-то живем. Так оружие идет, мы ищем разные варианты, мы увеличили производство... В прошлом году 154 артиллерийские системы отечественного производства мы сделали. Это рекорд потому, что за год - 154, по нашему мнению, больше, чем за тот год сделали все страны НАТО вместе. Я считаю, что это серьезный скачок. В этом году мы попробуем сделать больше", - заявил Зеленский.

Он также рассказал о производстве дронов.

"Я говорил, что мы сделаем 1 млн дронов. Мы сделали FPV - 2,2 млн в прошлом году плюс 100 тыс. дальнобойных. Мы сделаем больше в этом году. Это нам помогает выживать. Да, это не заменяет помощь Соединенных Штатов Америки, но это и не является целью - заменить помощь партнеров. С помощью лучше. И на прошлый год это было: мы - 40%, 30% - Европа, 30% - США... Думаю, что в этом году мы будем точно в 50 процентах. Да, у нас может быть дефицит, но мы будем бороться с ним", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, США будут делать все, чтобы горячая стадия войны закончилась в этом году.

"Я считаю, что это - их цель, и они все будут делать для этого", - уверен президент Украины, обратив внимание на то, что достигать этой цели без Украины, это - "другой формат".

Британцы и французы будут просить американцев прийти в себя

Как сообщал УНИАН, на следующей неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон посетят США. Президент Украины Владимир Зеленский возлагает определенные надежды на эти визиты. По мнению украинского лидера, во время поездки в Вашингтон Стармер и Макрон опишут партнерам в США "реальную ситуацию" в российско-украинской войне.

Между тем министр обороны Рустем Умеров заверил, что Украина сейчас сотрудничает с другими партнерами, в частности, над закупкой боеприпасов через третьи страны и совместным производством боеприпасов.

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